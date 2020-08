Marleen Kloppers RA nieuwe CFO van Buma/Stemra

Tijdens de presentatie van de jaarcijfers over 2019 is Marleen Kloppers RA benoemd tot nieuwe CFO van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Ze volgt Siebe van Elsoo op.

Kloppers deed eind jaren tachtig een master in Business Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde daarna een opleiding tot register-accountant. Ze heeft haar eigen financieel adviesbureau. De terugtredende Van Elsloo vervulde de functie van CFO bij Buma/Stemra sinds november 2017. De auteursrechtenorganisatie was toen in opspraak vanwege het declaratiegedrag van topman Wim van Limpt, die hierop aftrad. Het Financieele Dagblad schreef toen ook over financiële problemen bij de organisatie.

Recordbedrag

Inmiddels is Buma/Stemra in rustiger vaarwater gekomen. Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019 kon woensdag zelfs bekend worden gemaakt dat er dat jaar een recordbedrag is uitbetaald aan leden. In 2019 keerde de organisatie 190,0 miljoen euro uit, 5% meer dan in 2018. Hiervan ging 179,1 miljoen euro naar auteursrechthebbenden in binnen- en buitenland. Het restant van 10,9 miljoen euro is toegevoegd aan het Fonds voor Sociaal en Culturele doeleinden.

Lagere beheerskosten

Ook vielen de beheerskosten met 26,2 miljoen euro ruim 10% lager dan in 2018. Dit komt neer op 11,9% van de geïncasseerde auteursrechtgelden. Dit valt ruim binnen de door de Wet Toezicht gestelde kostennorm van vijftien procent. Met dit resultaat verstevigt Buma/Stemra naar eigen zeggen haar internationale positie als goed presenterende collectieve beheersorganisatie. Radio en TV zijn opnieuw het grootste marktsegment met een opbrengst van 77,3 miljoen euro. De Nederlandse livesector liet over 2019 een inkomstenstijging zien van 1,1 miljoen euro met een incasso van 35,2 miljoen euro. De grootste toename ten opzichte van vorig jaar laat Online zien: een plus van 7,5 miljoen naar in totaal 26,5 miljoen euro.