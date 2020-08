Oppositie kraakt uitgelegde noodsteunplannen

De oppositie vreest dat het kabinet de hulp aan ondernemers per 1 oktober sterk gaat versoberen. Partijen vrezen dat meer bedrijven failliet zullen gaan en de crisis langer zal duren.

Versobering

Nu komen bedrijven voor steun in aanmerking als ze 20 procent omzetverlies hebben. Dat zou 30 procent worden, aldus het AD. En waar tot nu toe 90 procent van de loonkosten wordt vergoed, zou dat volgens de krant stapsgewijs worden teruggebracht naar 60 procent. Ook zouden ondernemers sneller medewerkers moeten kunnen ontslaan. Ingewijden waarschuwen ook dat er nog veranderingen in kunnen worden aangebracht.

Derde steunpakket

Het nieuwe pakket moet op 1 oktober beschikbaar komen. Het moet vooral de zwaarst getroffen sectoren helpen zoals de evenementenbranche, cultuur en horeca. Ook de steunregeling voor zzp’ers (Tozo) wordt verlengd, net als de tegemoetkomingsregeling voor vaste lasten (TVL) voor mkb-bedrijven. Het wordt het derde steunpakket. Voor de eerste NOW-regeling werd tot eind juni zo’n 8 miljard euro aan voorschotten uitbetaald aan werkgevers. De tweede NOW-regeling geldt tot eind september. Daarvoor werden de voorwaarden al aangescherpt. Sinds begin juli is bijna 1,5 miljard euro uitgekeerd voor deze NOW 2.0, meldde uitkeringsinstantie UWV deze week.

FvD

GroenLinks en Forum voor Democratie zijn het niet eens met een afbouw, laten ze weten. Forum voor Democratie zegt ontzet te zijn over het plan om de coronasteun aan bedrijven te verlagen. „Als er nu meer bedrijven failliet gaan, zullen we langer in deze crisis blijven’, stelt FvD-leider Thierry Baudet. Hij hekelt dat het kabinet wel miljarden uittrekt voor het nieuwe Europese noodfonds maar Nederlandse ondernemers en werknemers niet wil beschermen. Baudet verwijst naar een eerder plan om de economie te beschermen en stimuleren. Daarin staat onder meer een verlaging van de btw naar 6 en 19 procent en de versnelling van overheidsopdrachten aan bedrijven.

GroenLinks

GroenLinks vindt dat de inkomensondersteuning juist moet worden verstevigd in plaats van afgebouwd. Naast de NOW-regeling pleit GroenLinks voor een crisisinkomen voor alle mensen die hun werk of inkomen kwijtraken door de crisis. Daar kunnen ze vooralsnog tot 1 juli volgend jaar op terugvallen. Zo wil GroenLinks-leider Jesse Klaver een langere werkloosheidsuitkering, met 70 procent van het salaris. Zzp’ers en flexwerkers krijgen een crisisinkomen tot 1050 euro per maand. Daarbij wordt een inkomen van een partner of het eigen vermogen niet meegerekend. In het huidige steunpakket van de regering zit al wel een partnertoets. Naar verluidt wil het kabinet in het nieuwe steunpakket ook een vermogenstoets invoeren.

CNV

Vakbond CNV stelt dat de afbouw van staatssteun nog te vroeg komt. De plannen, zoals die nu zijn uitgelekt, zijn te rigoureus, vindt CNV-voorzitter Piet Fortuin. „We staan momenteel aan de vooravond van een grote werkloosheid. Een te snelle afbouw leidt juist tot meer werklozen en kan daarom ook meer belastinggeld gaan kosten. De staatssteun moet daarom zo veel mogelijk worden gehandhaafd de komende maanden.’

Werkgevers

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben er wel begrip voor dat het steunpakket niet eindeloos kan duren, dat het enigszins wordt versoberd en dat niet alle bedrijven overeind kunnen worden gehouden. „Er moet alleen niet ineens te hard aan de knoppen worden gedraaid, met het risico dat veel bedrijven –na alle steun uit de eerste twee pakketten– alsnog omvallen en we het geld van die eerste pakketten door het putje spoelen. Ook moet in sommige sectoren de klap nog komen’, zeggen ze in een reactie.

Sterk

De hoop is dat de ministerraad vrijdag het groene licht kan geven voor het derde steunpakket. Premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Financiën) zeiden woensdagavond dat er „een goed overleg’ is geweest over de begroting voor 2021 en het derde steunpakket. De fracties van de coalitiepartijen hoeven volgens de premier niet meer bijeen te komen voor nader overleg. Doel van het noodpakket is volgens Rutte „dat de economie zo sterk mogelijk uit de crisis komt. Daar is alles op gericht.’

Bron: Reformatorisch Dagblad, AD