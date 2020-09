MKB-Nederland en VNO-NCW willen verdere uitrol 5G

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben in een brief bij staatsecretaris Keijzer gepleit voor verdere uitrol van 5G. Zij reageren hiermee op een positief onderzoek van de Gezondheidsraad.

‘Veilig voor bevolking’

De Gezondheidsraad concludeert dat de elektromagnetische velden in 5G veilig zijn voor de bevolking. De raad kwam met dit advies nadat de Tweede Kamer had gevraagd op basis van actuele wetenschappelijke inzichten de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G in kaart te brengen. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het goed om te lezen dat er geen reden is om het gebruik van frequentiebanden tot 3,5 GHz te stoppen of te beperken.

Meer onderzoek nodig

Wel concludeert de Gezondheidsraad dat aanvullend onderzoek gewenst is. Daar zijn de ondernemersorganisaties voorstander van. Onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten van nieuwe technologie en adequate voorlichting is cruciaal voor het vertrouwen in de toepassing ervan, stellen zij. Om het belang van 5G te onderstrepen hebben MKB-Nederland en VNO-NCW met betrokken branches, een brief gestuurd aan staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en Kamerleden. In deze brief roepen de ondernemersorganisaties hen op om, nu opnieuw is aangetoond dat het gebruik van 5G technologie veilig is, gezamenlijk van 5G een succes te maken. Dat kan concreet door gemeenten en burgers proactief te informeren over de uitkomsten van het onderzoek van de Gezondheidsraad, zeggen de bedrijfslevenorganisaties. Maar ook door gemeenten nog beter te ondersteunen bij de uitrol van de nieuwe netwerken.

Belang 5G is groot

Het belang van 5G voor de Nederlandse economie is groot, stellen MKB-Nederland en VNO-NCW. 5G is een belangrijke bouwsteen voor de steeds verder digitaliserende maatschappij en economie. Vooral ook in een tijd waarin de betrouwbaarheid en veiligheid van de netwerken belangrijker zijn dan ooit, vinden MKB-Nederland en VNO-NCW.

Lees hier de brief aan de staatssecretaris.