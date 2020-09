Sijthoff neemt Alex van Groningen (Accountantweek) over

Sijthoff Media neemt opleidingsinstituut en uitgeverij Alex van Groningen over. Bekende merken van Alex van Groningen zijn AccountantWeek.nl, het Amsterdam Institute of Finance, Financieel-Management.nl, CFO Day, Leadership in HR, Finance.nl, Financehub.nl en de M&A Awards. Het bedrijf is sinds 1994 actief.

Sijthoff Media, dat deze week 10 jaar bestaat, is een crossmediaal bedrijf van nieuws- en vakmedia en onder meer bekend van de titels Adformatie, Binnenlands Bestuur, AG Connect en Kidsweek. Sijthoff Media komt door de overname op ruim 120 medewerkers.

Reactie Alex van Groningen

Directeur Melle Eijckelhoff van Alex van Groningen: “We zijn ontzettend blij met de strategische mogelijkheden die Sijthoff Media ons biedt. De afgelopen 25 jaar hebben wij met onze partners meerdere vooraanstaande communities gebouwd waarin meer dan 100.000 professionals samenkomen. Dit is een mooie kans om krachten te bundelen, kennis en expertise te delen en onze communities verder te laten groeien.”

Reactie Sijthoff

Willem Sijthoff, CEO van Sijthoff Media: “Deze week bestaat Sijthoff Media precies 10 jaar. Deze overname is dan ook een zeer belangrijke milestone voor ons bedrijf. Met de titels Adformatie, AG Connect, Binnenlands Bestuur en iBestuur waren wij al marktleider binnen de clusters marketing, media, creatie & communicatie, IT en overheid en dankzij de titels van Alex van Groningen bereiken we nu ook de finance, HR, M&A en accountants communities in Nederland. Gezamenlijk hebben we nu een uniek bereik onder meer dan één miljoen eindbeslissers en professionals in Nederland, inclusief de gehele C-suite in het bedrijfsleven en alle bestuurders en topambtenaren in de overheid.”