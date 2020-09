KPMG benoemt Claartje Bulten in Raad van Commisarissen 

KPMG heeft Claartje Bulten voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen, meldt het Big Four-kantoor.

Claartje Bulten (1975) is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en lid van het Research Centre for Enterprise & Law. Daarnaast maakt zij deel uit van de Commissie Vennootschapsrecht, een permanent adviescollege verbonden aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Binnen de Radboud Universiteit is zij bovendien voorzitter van het Van der Heijden Institute, waar ze onlangs leiding gaf aan een multidisciplinair onderzoek naar diversiteit en inclusie. Van 2016 tot 2020 was zij kroonlid van de SER, de Sociaal-Economische Raad.

De Raad van Commissarissen van KPMG bestaat naast Claartje Bulten uit Bernard Wientjes (voorzitter), Jolande Sap (vice-voorzitter), Gosse Boon, Harry van Dorenmalen en René Steenvoorden.

Foto: Linkedin