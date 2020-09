Investeer in je medewerkers

Enthousiaste, energieke en gemotiveerde medewerkers zorgen, samen met een goed product of dienst, voor tevreden klanten en de best mogelijke cijfers. Toch zijn ondernemers soms terughoudender tegenover investeren in hun medewerkers dan in bijvoorbeeld inkoop of marketing. Welke boodschap heb je als accountant dan voor de ondernemer? Mijn advies aan de ondernemer: investeer in medewerkers! Vaak is dat nog gratis ook. Processen moeten zo efficiënt mogelijk verlopen. Inkopen moeten tegen zo laag mogelijke kosten plaatsvinden. Verkopen juist tegen zo hoog mogelijke marges. Dure computersystemen worden aangekocht om dit alles te ondersteunen. Maar wie bedenkt het meest efficiënte proces? Wie heeft de gunfactor bij je leverancier voor die extra procent inkoopkorting? Wie is die verkoper die maand na maand mooiere cijfers op tafel legt? En wie vertelt aan de computer hoe het systeem dit alles gaat ondersteunen? Juist, je medewerker.

Gratis

Investeren in mijn medewerker kost geld? Ja, soms wel. Maar vaak kost het enkel wat tijd. Aandacht. Een gebaar. Een compliment of een luisterend oor. Je medewerker is net als jij een mens. En mensen hebben van nature aandacht, een veilige omgeving en sociaal contact nodig. Je medewerker wil het goede doen. Je past bij elkaar, dat heeft je in het sollicitatietraject vastgesteld en dat is het uitgangspunt. Het is zaak om dat vast te houden.

Waarderen

Motiveren kan op verschillende manieren. Natuurlijk zijn arbeidsvoorwaarden daar een onderdeel van. Maar geld (alleen) maakt niet gelukkig. Je medewerker wil gehoord worden, zich ontwikkelen en waardering krijgen voor wat hij doet. Toon interesse in je medewerker, laat weten dat je haar of hem waardeert, zowel persoonlijk als zakelijk.

Luisteren

Weet je medewerker die het meeste contact heeft met je klanten niet het best waar de behoeften liggen? Je medewerker die gemaakte fouten moet herstellen, weet die niet het best waar het misgaat in het administratieve proces? Luister naar je medewerker die ideeën aandraagt voor een kans of verbetering en doe er je voordeel mee.

Interesse

Geef regelmatig een compliment aan je medewerker. Dat heeft veel meer waarde dan die extra bonus aan het einde van het jaar. Ook belangrijk, maar ook snel weer vergeten. Wat bijblijft is dat je vraagt naar de vorderingen van een dochter of zoon op school. Dat je weet in welk hockeyteam zij of hij speelt. Oprechte interesse in je medewerker, dat blijft bij.

Ontwikkelen

Zorg ervoor dat je medewerker voorop kan lopen. Als je wilt dat je klant optimaal verzorgd wordt, is het zaak om je medewerker scherp te houden en te ontwikkelen. Organiseer trainingen, stem deze af op de werkzaamheden, kennis en vaardigheden.

Opbrengsten

Wat kost het je? Tijd, en soms ook geld. Wat levert het je op? Loyaliteit, (werk)plezier, tevreden medewerkers, een stabiele organisatie, tevreden klanten en niet te vergeten: omzet.

Meedenken

Als je de komende tijd plannen maakt voor je kantoor, geef dan, juist in deze tijden(!), je medewerkers een prominente plaats in je gedachten.

Matthijs van Putten HR-adviseur bij Lansigt accountants en belastingadviseurs