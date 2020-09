Financieringsplatform helpt al 65 Nederlandse MKB’ers

Het mkb-financieringsplatform October, dat sinds 2018 ook voor het Nederlandse mkb beschikbaar is, heeft in Europa al duizend ondernemers van financiering voorzien. In Nederland gaat het om 65 MKB-bedrijven.

Half miljard

Met een gemiddelde projectsom van 450.000 euro is in totaal ruim 450 miljoen euro in vijf jaar beschikbaar is gesteld aan het Europese mkb. Een prachtige mijlpaal, vindt Luuc Mannaerts, ceo van October Nederland. ‘Het laat zien dat we als fintech een waardevolle bijdrage leveren aan het mkb en aan het financieringslandschap in het algemeen. Het laat ook zien dat ondernemers een groeiende behoefte hebben aan snelheid, transparantie, tech en een eenvoudig proces.’

Corona vergroot financieringsbehoefte

De trend in de financieringsaanvragen is de afgelopen maanden duidelijk versneld: in juli en augustus werden ruim honderd van de duizend projecten gefinancierd. ‘In deze crisis periode is October erin geslaagd te innoveren en te vertrouwen op technologie om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar leningen, en in het bijzonder naar door de staat gegarandeerde leningen in Italië en Frankrijk’, zegt Mannaerts.

Snelheid groot goed

Vijf jaar van dataverzameling en -analyse zijn gebruikt om Instant Decision te ontwikkelen, een kredietproces voor leningen tot 250 duizend euro dat met behulp van algoritmes binnen 30 minuten resulteert in een kredietbeslissing. Ook de financiering zelf heeft over die periode een grote ontwikkeling doorgemaakt. Mannaerts: ‘Dankzij de ontwikkeling van onze technologie en de combinatie van institutionele en particuliere beleggers zijn ondernemers verzekerd van hun financiering.’ Ruim 22.000 institutionele en particuliere beleggers zijn inmiddels aangesloten bij het platform van October.

Redenen voor financiering

De meeste ondernemers die financiering bij October aanvragen zijn actief in de sectoren industrie, handel en marketing & consultancy. Het merendeel van de financieringsaanvragen worden gedaan voor digitaliseringsprojecten, op plek twee en drie volgen respectievelijk het optimaliseren van productie en fusies en overnames. ‘Dat zijn meestal projecten waar geen onderpand bij komt kijken en die minder passen bij het business model van traditionele kredietverstrekkers’, zegt Mannaerts.

October is het grootste en snelst groeiende Europese financieringsplatform voor het MKB. Met een hybride financieringsmodel waarin institutionele beleggers en crowdfunding de basis voor financiering zijn, kan fintech October risicobeheersing, snelheid en zekerheid garanderen. October is tevens oprichter van de Stichting MKB Financiering, dat wordt ondersteund door het ministerie van EZK.

