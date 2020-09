Topmodel doet aangifte tegen Belastingdienst

Topmodel Lonneke Engel doet aangifte bij de Rijksrecherche tegen de Belastingdienst wegens onder meer stalking en valsheid in geschrifte. Engel woont al ongeveer twintig jaar in New York en is naar eigen zeggen jaren op de huid gezeten door de fiscus, die wilde weten waar zij feitelijk woont. De ‘heksenjacht’ van de Belastingdienst heeft het leven van het model beheerst en haar gezondheid ondermijnd, zegt haar advocaat Sébas Diekstra tegen de Telegraaf.

‘Machtsmisbruik en privacyschending’

Volgens de advocaat hebben ambtenaren van de Belastingdienst hun macht misbruikt. Engel is van meet af aan behandeld als schuldige en haar recht op privacy is volop geschonden, vindt Diekstra. ‘Al hun tijd werd maandenlang volledig besteed aan het opvragen en aanleveren van documenten. Hun leven stond compleet stil en beiden ontwikkelden ernstige gezondheidsklachten door de stress en onzekerheid. Haar partner belandt mede hierdoor in het ziekenhuis en cliënte is tot op de dag van vandaag nog steeds onder behandeling.’

Onderzoek gestopt

In januari is het onderzoek volgens Diekstra gestopt, nadat de Belastingdienst vaststelde dat Engel inderdaad inwoner is van de Verenigde Staten. De Belastingdienst laat in een reactie weten niet op individuele gevallen in te kunnen gaan.

Bron: Telegraaf