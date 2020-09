De ideale accountant word je zo

Moderne ondernemers willen niet (alleen) terugkijken, maar hebben vooral behoefte aan realtime inzicht in en advies over hun bedrijfsvoering. Paul Heuker, directeur en eigenaar van deFinanseurs, groeide met deFinanseurs uit van een klein administratiekantoor met vijf werknemers uit tot een totaalontzorger op fiscaal en financieel gebied met 25 werknemers. Met meer dan veertig jaar ervaring, en een grote voorliefde voor cijfers en de ondernemers daarachter, is hij de aangewezen persoon om te spreken over hoe je in vijf to do’s de ideale accountant van de ondernemer wordt.

De vijf to do’s volgens Paul Heuker, directeur / eigenaar deFinanseurs

To do 1: Automatiseer processen

Zelfs als de ondernemer er niet naar vraagt, moet je als accountant kritisch kijken hoe bepaalde processen zijn georganiseerd. De accountant van morgen moet digital-minded zijn en misschien wel het eerste aanspreekpunt voor de klant op digitaal gebied. Door optimaal gebruik te maken van systemen waar jij én je klanten al over beschikken, kun je beter inspelen op de behoeftes van je klant. Welke informatie kun je bijvoorbeeld slim koppelen, zodat de financiële consequenties direct zichtbaar worden? Neem de kassakoppeling die we hebben doorgevoerd bij een klant in de horeca. Door de kassa-invoer te koppelen aan de slimme boekhoudsoftware van Yuki, hoeft de ondernemer zelf niet eerst handmatig een uitdraai te maken. Met Yuki heeft hij of zij direct inzicht in de resultaten en dat scheelt ontzettend veel tijd. Die tijd kunnen wij vervolgens weer steken in goede advisering en de ondernemer in zijn business.’

To do 2: Investeer in je personeel

Het klinkt als een open deur, maar we zien dat het hier nog wel eens aan ontbreekt. Werkgevers investeren vaak wel in vakkennis, zoals een opleiding SPD, maar niet of minder in de persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers. Bij deFinanseurs krijgen werknemers een persoonlijk budget, dat ze bijvoorbeeld kunnen besteden aan een cursus yoga of aan een personal coach. De mens achter de cijfers vinden we belangrijk. Dat zéggen we niet alleen, het zit echt in de cultuur van deFinanseurs. Wanneer werknemers goed in hun vel zitten en het leuk vinden om bij je te werken, dan kunnen ze ook beter het gesprek voeren met klanten.’

To do 3: Deel informatie

Om het gesprek aan te gaan met de ondernemer en echt te kunnen meedenken, is het essentieel dat je informatie eenvoudig kunt delen. Dit kan met een online platform zoals Yuki. Het systeem geeft realtime inzicht in de meest actuele cijfers, waarover we samen met de ondernemer in gesprek kunnen gaan. Bovendien kunnen we de data uit het systeem duiden en de ondernemer op basis daarvan adviseren wat te doen. Het mooie van Yuki vind ik dat het platform perfect aansluit bij onze kernwaarden eenvoud en eigenzinnigheid. Of zoals één van onze klanten het verwoordde: ‘Voorheen had ik niks met cijfers; ik wilde aan het eind van het jaar alleen maar weten hoeveel belasting ik moest betalen. Sinds ik gebruik maak van Yuki, kijk ik dagelijks naar de resultaten. Het werkt heel makkelijk en ik vind het nu zelfs leuk!’’

To do 4: Verbreed je dienstverlening

De moderne ondernemer heeft behoefte aan ‘one-door-shopping’. Dit betekent dat je als accountant een sparringpartner moet kunnen zijn op het gehele financiële gebied. Van de salarisadministratie, tot verzekeringen en hypotheken. Maar je moet bijvoorbeeld ook antwoord kunnen geven op de vraag wat een marketingcampagne heeft opgeleverd.’

To do 5: Besteed aandacht aan je merkbeleving

Iedere accountant is op zoek naar de beste werknemers en de mooiste klanten. Je moet je afvragen, waarom zou iemand juist bij jouw kantoor willen werken? Of met jouw kantoor zaken willen doen? Daarin speelt merkbeleving een belangrijke rol. Weet waar je voor staat, straal dat uit én voer het door in je manier van werken. Je kunt wel zeggen dat je geïnteresseerd bent in de mens achter de cijfers, maar als je daar in de praktijk niks mee doet, dan werkt het niet.’

