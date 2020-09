Download | AV-magazine met o.a. de top 30 accountantskantoren

Heb je vorige week niet kunnen deelnemen aan een van de sessies tijdens de online AV-week? Niet getreurd. In ons digitale magazine komen alle onderwerpen die zijn besproken uitgebreid aan de orde. Zoals de top 30 accountantskantoren, de trends en ontwikkelingen in accountancyland en het Belastingplan 2021. Download hem hier.

Door Covid-19 ging de AV-dag op de schop. Het fysieke congres in het NBC in Nieuwegein werd omgezet in een online AV-week. Met meer dan 1000 inschrijvingen op de verschillende inhoudelijke- en productsessies kunnen we spreken van een zeer geslaagde week!

Nogmaals dank aan alle sprekers, deelnemers, hoofdsponsors Visma Software BV en Fiscount en al onze andere sponsoren. Mede door jullie flexibiliteit en steun kijken wij met een voldaan gevoel terug op de online AV-week.

Download hier het AV-magazine.

Noteer in je agenda! Volgend jaar staat de AV-dag gepland op donderdag 23 september. Hopelijk kunnen we elkaar dan weer live ontmoeten in het NBC in Nieuwegein!