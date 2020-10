Baanverlies administratie en boekhouding hoger dan gemiddeld

Het aantal ontslagaanvragen bij UWV stijgt fors. Alleen nog onder ICT en technische beroepen is sprake van krapte. Het aantal administratieve en boekhoudkundige vacatures daalde met 18 procent.

Oplopende werkloosheid

In het voorjaar werden er 4.800 ontslagaanvragen om bedrijfseconomische reden gedaan. Afgelopen zomer steeg dit naar 11.400. In de eerste negen maanden van 2020 waren er ruim 21.000 ontslagaanvragen. Dat is tweemaal zo veel als een jaar eerder. Bij werkloosheid kunnen werkzoekenden bij UWV een WW-uitkering aanvragen. UWV verstrekte eind augustus 292.000 WW-uitkeringen voor mensen die hun baan verloren. Dit is een stijging van 55.000 uitkeringen (+23%) ten opzichte van vorig jaar.

Daling vacatures accountancy

Het aantal vacatures neemt verder af. De sterkste daling komt voor bij commerciële beroepen (-22 procent). Ook is er minder aanbod voor managers (-21 procent) en onder bedrijfseconomische en administratieve beroepen (-18 procent). Desgevraagd zegt een woordvoerder van UWV: ‘Als het gaat om bedrijfseconomische en administratieve beroepen zien we dat en het aantal vacatures afneemt en het aantal banen. De daling is het grootst voor de administratieve beroepen op lager en middelbaar niveau (ISCO beroepsniveau 2), vooral bij receptionisten en telefonisten. De daling in vacatures voor accountants is minder heftig. Maar het aantal mensen dat extra nodig is voor bijvoorbeeld het controleren van de NOW-aangiften weegt bij lange na niet op tegen het baanverlies in de rest van de economie.’

Baanverlaters

Volgens de website Werk.nl is er al jaren minder werk voor mensen in administratieve en financiële beroepen op lager en middelbaar niveau. Dit komt doordat software, computersystemen en apps (een deel van het) werk overnemen dat vroeger door mensen werd gedaan. Hierdoor is er minder werk voor bijvoorbeeld secretarieel en administratief medewerkers (mbo-niveau 2). CBS meldde in september al dat er in het tweede kwartaal 43 duizend baanverlaters met een bedrijfseconomisch of administratief beroep waren. Dat is 34% meer dan in het tweede kwartaal van 2019, toen 32 duizend mensen in deze beroepen zonder werk kwamen te zitten. Het gaat volgens het CBS onder meer om receptionisten, telefonisten en administratief en boekhoudkundig medewerkers.

