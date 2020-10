Visma daagt de status quo in accountancy uit

Visma, Europees leider in cloudbedrijfsoplossingen, heeft donderdag 8 oktober de Visma Connected Experience voor accountants gepresenteerd. De afgelopen jaren is Visma’s portfolio voor de Nederlandse accountancy- en ERP-markt dankzij een aantal strategische overnames sterk gegroeid.

Met de complementaire capaciteiten van de bedrijven Visma Software, PinkWeb, Visionplanner, Nmbrs, Yuki, Comandi, DizzyData en Cash Bedrijfssoftware biedt Visma dan ook het meest complete ecosysteem van oplossingen voor accountants, aldus de softwareleverancier in een persbericht.

Visma doorbreekt de status quo in accountancy

In de IT-industrie is een status quo ontstaan waarbij één van de meest hardnekkige dilemma’s de keuze is tussen een totaaloplossing bij een leverancier, die tot op bepaalde hoogte geïntegreerd is maar niet perse de beste oplossing in de markt op deelprocessen biedt. Of een best-of-breed-oplossing waarbij er gekozen kan worden voor de best passende oplossingen voor verschillende bedrijfsprocessen maar waarbij de eindgebruiker zelf voor de integratie moet zorgen. Visma doorbreekt dit dilemma met de Visma Connected Experience voor accountants.

Visma Connected Experience voor accountants

Binnen de Visma-familie beslaan Visma Software, PinkWeb, Visionplanner, Nmbrs, Yuki, Comandi, DizzyData en Cash Bedrijfssoftware samen de accountancy- en ERP-markt. Afzonderlijk zijn het ieder Nederlandse challengers met innovatieve cloudsoftware. Samen is het één team en ondersteunen ze accountants en administratiekantoren bij het optimaal benutten van hun menselijk en technologisch potentieel.

‘Al onze business units leveren unieke cloudoplossingen die accountants helpen succesvol te zijn voor hun klanten. Wij als Visma zijn enorm trots op wat deze bedrijven hebben bereikt en gaan ze helpen om nog sneller hun producten te ontwikkelen en te groeien. Met de lokale expertise, ondernemersgeest en toewijding aan een lange termijn partnerschap van de Visma-bedrijven biedt Visma accountants de ‘Visma Connected Experience’. Daarmee is Visma een business partner met keuzevrijheid en weten we een vliegwiel van waardecreatie te realiseren voor klanten,’ zegt John Reynders, Country Director Visma Benelux.

De Visma bedrijven bieden stuk voor stuk oplossingen die aansluiten op de unieke behoeften van een organisatie, zijn daadwerkelijk cloud-based en vernieuwen continu door de onderliggende innovatiekracht van de Nederlandse ondernemers in de Visma-organisatie.

Dankzij de Visma Connected Experience voor accountants hebben gebruikers de keuze uit het meest complete innovatieve ecosysteem aan cloudoplossingen die naadloos met elkaar samenwerken. Waarbinnen gebruikers middels één inlogcode toegang hebben tot alle applicaties, waarmee eenvoudig tussen applicaties geswitched kan worden en waartussen data realtime en veilig uitgewisseld wordt en omgezet naar waardevolle inzichten. Accountants hebben hierdoor minder administratie én hebben op elk moment sneller en beter inzicht om zo meerwaarde aan hun klant te bieden.

Kijk voor meer informatie op: www.visma.nl/accountants