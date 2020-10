PwC aangeklaagd in Botswana

Choppies, een grote supermarktketen in Botswana, daagt PwC voor de rechter. De CEO van het bedrijf willen € 33,6 mln van de accountant omdat het de boekhouding over 2018 niet goed zou hebben verwerkt. Daarop kelderde de beurskoers van Choppies.

Grote gevolgen

De aanklacht is ingediend bij het hooggerechtshof in Gaborone, de hoofdstad van Botswana. Volgens Choppies heeft PwC de belastingcontrole in 2018 niet goed afgerond om de supermarktketen ertoe te dwingen PwC-directeur Rubi Binedell als financieel directeur aan te nemen. De houding van PwC had grote gevolgen voor Choppies. Het aandeel werd verbannen van de beurzen in Johannesburg en Botswana, nadat de publicatie van de financiële resultaten was uitgesteld. In Botswana is het aandeel inmiddels weer verhandelbaar, maar is het wel tweederde minder waard dan daarvoor.

Mazars

De CEO werd op non-actief gesteld voor zijn rol in het boekhouddebacle, maar kon terugkeren nadat Ernst & Young had vastgesteld dat hij niets verkeerd had gedaan. De hoogte van de claim houdt verband met de verloren beurswaarde. Accountant PwC werd in februari 2020 vervangen door Mazars.