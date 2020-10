Door corona-maatregelen dreigt Vpb-heffing bij theaters

Het lijkt contra-intuïtief dat culturele instellingen tijdens deze crisis winst maken. Het ligt mogelijk wel voor de hand nu er minder kosten zijn gemaakt, omdat voorstellingen/optredens niet zijn doorgegaan. Er zijn geen kosten gemaakt voor de inhuur van artiesten, dansers en theatermakers. Daardoor is het mogelijk dat de culturele instelling over het jaar 2020 een positief resultaat behaalt. Als een culturele instelling meer dan € 15.000 winst maakt, is er vennootschapsbelasting verschuldigd. Zodra inzichtelijk is dat er over het jaar 2020 vennootschapsbelasting verschuldigd is, zijn er de volgende mogelijkheden:

Nagaan in hoeverre het mogelijk is om in 2020 nog extra kosten te maken, dan wel fiscaal aanvaardbare voorzieningen te vormen. Afspraken maken met de subsidieverstrekkers om een deel van de over het jaar 2020 ontvangen subsidie terug te betalen. Beroep doen op vrijwilligersaftrek of de bestedingsreserve. Voor zover dat niet is gebeurd: verliezen over voorgaande jaren bij beschikking vast laten stellen.

Extra kosten maken

Als er nog extra kosten gemaakt worden door de culturele instelling, is het van belang om na te gaan dat deze direct ten laste van het fiscale resultaat zijn te brengen. Datzelfde geldt voor eventueel te vormen voorzieningen. Het maken van extra kosten en/of het vormen van voorzieningen is het meest eenvoudige middel om de vennootschapsbelastingheffing te voorkomen of te beperken.

Terugbetalen subsidie

Afspraken maken met subsidieverstrekkers om de lopende subsidie te verminderen heeft niet mijn voorkeur, omdat er het risico bestaat dat deze afspraken naar de toekomst toe ook gevolgen kunnen hebben. Mogelijk zal de subsidieverstrekker in de toekomst ook een terugbetalingsverplichting opnemen bij overschotten, dan wel kan toekomstige subsidie verlaagd worden.

Beroep op vrijwilligersaftrek of bestedingsreserve

Ook kan de culturele instelling nagaan in hoeverre zij gebruik kan maken van de vrijwilligersaftrek en/of de bestedingsreserve. De vrijwilligersaftrek levert een extra aftrekpost op bij het gebruik van vrijwilligers die niet betaald worden of een beperkte vergoeding ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden. De bestedingsreserve is bedoeld om (een deel van) de winst te reserveren om zo de winst te beperken en de reserve aan te wenden voor bepaalde toegestane toekomstige investeringen.

Lasten vaststellen verliezen oude jaren

Als er jaren aan vooraf zijn gegaan waarbij de verliezen nooit zijn vastgesteld, is het van belang om na te gaan of er een verzoek gedaan kan worden om deze verliezen alsnog bij beschikking vast te laten stellen. Dit om vennootschapsbelastingheffing over het jaar 2020 te voorkomen. Belangrijk is hierbij om termijnen om verliezen bij beschikking te laten vaststellen niet te laten verlopen.

Omdat culturele instellingen hun jaarprogramma niet hebben kunnen afwerken, is het mogelijk dat zij minder kosten hebben gemaakt dan begroot. Het is mogelijk dat het jaar uiteindelijk met een positief resultaat wordt afgerond als subsidies niet worden gekort. Dan is het belangrijk om tijdig stappen te nemen om de vennootschapsbelastingheffing over het positieve resultaat te voorkomen.