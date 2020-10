Accountant ontdekt: FNG lekte 110 miljoen weg naar Nederland

De failliete Belgische modegroep FNG heeft de afgelopen vier jaar 110 miljoen euro overgeboekt naar een Nederlands bedrijf. Dat ontdekte een accountant.

Zes keer zoveel

FNG mocht officieel slechts 19 miljoen euro overmaken naar het Nederlandse FIPH, een investeringsvehicle van Rens van de Schoor. Hij is een Nederlandse retail-investeerder die meerdere modeketens aan FNG doorverkocht en ook mede-aandeelhouder van het modeconcern was. Waarom er bijna zes keer zoveel is overgemaakt naar FIPH dan was afgesproken, is niet uitgelegd. De transacties zouden volgens een ex-werknemer hebben plaatsgevonden op aanvraag van FNG-oprichter en voormalig directeur Dieter Penninckx. Waar het geld voor werd gebruikt, is niet duidelijk.

Rechtszaak van de baan

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar FNG, waar onder meer Steps, Miss Etam en Claudia Sträter onder vielen. De rechtszaak van vakbond AVV en de ondernemingsraad tegen de nieuwe eigenaar van Miss Etam is ingetrokken. Het merk zou zonder overleg met de OR zijn doorverkocht. Er is een overeenkomst gesloten tussen de OR en de nieuwe eigenaar, waarmee impliciet toestemming is gegeven voor de doorverkoop.