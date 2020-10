Durfkapitalist niet bang voor corona

Durfkapitalisten blijven ondanks de coronacrisis flink investeren in startups. Zowel wereldwijd als in Europa namen de investeringen in startende ondernemingen in de afgelopen drie maanden toe. Dat rapporteert KPMG.

Meer voor minder

Wereldwijd werd in het derde kwartaal van dit jaar voor een bedrag van $ 73,2 miljard in startups geïnvesteerd. Dat is $ 3,2 miljard meer dan in het tweede kwartaal van 2020. Het aantal transacties liep echter fors terug, van 5.674 in het tweede kwartaal tot 4.861 in het derde kwartaal. In Europa namen de investeringen toe van $ 11,5 miljard tot $ 12,1 miljard en daalde het aantal transacties van 1.513 tot 1.024.

Opmars family offices en staatsfondsen

Investeerders hadden in de afgelopen drie maanden vooral oog voor bedrijven die in staat zijn zich aan te passen aan en te reageren op de ‘nieuwe normaal’. ‘De wereldwijde pandemie heeft het consumentengedrag sterk veranderd en een aantal digitale trends versneld’, zegt Mark Zuidema, partner bij KPMG Corporate Finance. Zuidema: ‘Startups die inspelen op de veranderde behoeften van mensen en bedrijven om op afstand te werken en van huis uit te leren krijgen op dit moment alle aandacht. Overigens zien wij hierbij een toenemende belangstelling van minder traditionele investeerders, zoals ‘family offices’ en staatsfondsen uit het Midden-Oosten. Zij hebben zichtbaar minder ervaring op de markt en beperken zich dan ook veelal tot investeringen die minder risico met zich meebrengen. Dat betekent dat zij zich vooral richten op de meer volwassen startups.’

Beginnende startups onder grote druk

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat beginnende startups heel veel last hebben van de huidige pandemie. Zuidema: ‘Hoewel de wereldwijde investeringen in early-stage startups ook al voor het uitbreken van Covid-19 afnamen, is het niveau gedurende de afgelopen zes maanden alleen maar gedaald. Beginnende startups en zelfs bedrijven die al enige omzet genereren hebben grote moeite om aan geld te komen. Zelfs beginnende bedrijven die verkopen, ervaren de gevolgen van de langere koopcycli en de uitdagingen die gepaard gaan met het op afstand sluiten van een transactie. De beperkte beschikbaarheid van kapitaal voor deze bedrijven zal naar verwachting het komende jaar voortduren. Dit kan aanzienlijke gevolgen voor de Serie B transacties, startups die de beginfase zijn gepasseerd.’

Voorzichtigheid blijft troef

Aan het eind van het derde kwartaal is wereldwijd al bijna net zoveel kapitaal opgehaald door VC-fondsen als in heel 2019. Zuidema verwacht dat de durfinvesteringen in startups ook de komende maanden op peil zullen blijven. Zuidema: ‘Toch zal Covid-19 voor de nodige voorzichtigheid bij investeerders blijven zorgen en kunnen zowel de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen en een mogelijke harde Brexit onrust op de markt veroorzaken. Nu veel landen te maken hebben met een tweede golf van besmettingen, zullen durfkapitalisten zich blijven concentreren op oplossingen die tegemoet komen aan de digitale behoeften van bedrijven en consumenten. Daarnaast zullen healthtech en fintech naar verwachting belangrijke investeringsgebieden blijven. De afname van de kapitaalinjecties in early-stage startups zal aanhouden, waardoor veel van deze bedrijven zonder kapitaal komen te zitten. Dit zal waarschijnlijk voor enige consolidatie op de markt gaan zorgen, vooral in de sectoren die het meest door de pandemie zijn getroffen.’

Bron: KPMG