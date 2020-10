Belastingdienst publiceert nieuwe versie ‘Memo verloonde uren’

De Belastingdienst heeft een nieuwe versie van het “Memo verloonde uren” gepubliceerd. De Belastingdienst, UWV en het CBS geven in dit memo meer duidelijkheid over wat verloonde uren zijn.

Het juist opgeven van het aantal verloonde uren in de aangifte loonheffingen is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het CBS. Voor werkgevers is het opgeven van het aantal verloonde uren ook van belang. Het aantal verloonde uren bepaalt het recht op en/of de hoogte van een aantal tegemoetkomingen. De verloonde uren bepalen bovendien de hoogte en duur van een WW-, ZW-, WIA- of WAO-uitkering van werknemers.

Wijzigingen memo verloonde uren

De Belastingdienst heeft de nieuwe versie op een aantal punten aangevuld en verduidelijkt. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie van februari 2018 zijn:

Er is informatie toegevoegd over de tijdelijke werkwijze bij werkgeversbetalingen.

Er is informatie toegevoegd over het begrip ‘gebruikelijke verloonde uren’.

De informatie over de uitbetaling van een WW-uitkering via de werkgever in bijzondere situaties (7.3) is verduidelijkt.

Er is informatie toegevoegd over de uitbetaling van een reguliere WW-uitkering via de werkgever (7.4).

De informatie over B&W en raadsleden (9) is aangescherpt.

De informatie over beschikbaarheidsdiensten (14) is verduidelijkt.

Er is informatie toegevoegd over aanvullend geboorteverlof (WIEG) (17).

Er is informatie toegevoegd over (gedeeltelijk) onbetaald (zorg)verlof (18).

De bijlage over de verloonde uren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid is verruimd tot een bijlage verloonde uren bij uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

De wijzigingen gelden met ingang van 1 januari 2021. De Belastingdienst geeft aan dat gebruikers de wijzigingen ook eerder mogen toepassen.