Prijzen koopwoningen weer verder opgelopen

Bestaande koopwoningen in Nederland waren in september 8,6 procent duurder dan in september 2019. De prijsstijging bij tussenwoningen was het grootst in het derde kwartaal.

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen. In juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In september 2020 bereikte de index het hoogste niveau ooit. Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in september 52,5 procent hoger. In het derde kwartaal van 2020 kostte een bestaande koopwoning gemiddeld 340 duizend euro.

Prijsstijging hoogst bij tussenwoningen

De prijsstijging was het hoogst bij hoek- en tussenwoningen. Voor het eerst na het tweede kwartaal van 2015 was de prijsstijging van appartementen niet het hoogst van alle woningtypen. De prijsstijging van tussen- en hoekwoningen was groter. Tussenwoningen waren in het derde kwartaal 8,8 procent duurder ten opzichte van een jaar geleden, hoekwoningen 8,5 procent. De prijsstijging van vrijstaande woningen was met 7,1 procent het laagst.

Meer transacties bestaande koopwoningen in september

Het Kadaster registreerde in september 20.601 woningtransacties. Dat is 12,5 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn 168.708 woningen gewisseld van eigenaar, ruim 6 procent meer dan in dezelfde periode van 2019.