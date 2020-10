Unit4 Bedrijfssoftware heeft met partner Cygnus Atratus de handen ineengeslagen om accountants te helpen om alle soorten opdrachten die nodig zijn in het kader van de vaststelling van de NOW-subsidie volgens de voorschriften uit te voeren.

Met de werkprogramma’s van Unit4 Bedrijfssoftware en Cygnus Atratus worden op basis van voorloopvragen de juiste voorgeschreven werkstappen geactiveerd. Bij de werkstappen is – waar relevant – de inhoud van de verschillende handleidingen of webinars opgenomen. Deze werkzaamheden kunnen door middel van het statistische model van Cygnus Atratus worden gevalideerd. Dit bespaart de accountant tijd en waarborgt de kwaliteit van de NOW-vaststellingsaanvragen, aldus beide partijen.

Unit4 Auditor koppelt met data-analyseplatform Continuous Auditor

De workflowtool Unit4 Auditor heeft als enige de mogelijkheid tot koppeling met data-analyseplatform Continuous Auditor van Cygnus Atratus. Voor opdrachten waar een derdenverklaring is voorgeschreven, kan de accountant alle relevante taken geautomatiseerd uitvoeren. Vervolgens kan hij met een druk op de knop de taken documenteren op de juiste plaats. Hierbij kunnen accountants ook direct zien of er een stap is overgeslagen. Of dat er ergens informatie mist of niet klopt.

Beide organisaties zijn van mening dat accountants met de automatisering van Unit4 Bedrijfssoftware en Cygnus Atratus sneller betrouwbare informatie voor NOW-vaststellingsaanvragen kunnen aanleveren bij het UWV. En dus ondernemers sneller helpen. ‘Juiste aanvragen voor de NOW-regelingen zijn van cruciaal belang voor vele ondernemers om hun bestaansrecht te waarborgen. Daar kun je je dus geen fouten bij veroorloven’, aldus Tom Koning van Cygnus Atratus.

‘Dat we samen met Unit4 Bedrijfssoftware als eerste deze inrichting van Unit4 Auditor snel en goed doordacht op de markt kunnen brengen, maakt me ontzettend trots. Het maatschappelijk belang staat bij zoiets echt op nummer één en het zal de doorlooptijd enorm verlagen om de ondernemers zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen in deze uitdagende tijden.’

Branche is innovatief en kan snel schakelen

Volgens Roos Timmermans, strategisch adviseur bij Unit4 Bedrijfssoftware, laat dit soort samenwerkingen en initiatieven met een partner zoals Cygnus Atratus zien dat de accountancybranche innovatief is en snel kan schakelen. ‘Door het werkprogramma laagdrempelig aan te bieden – een simpele download in plaats van abonnement – is het voor iedereen beschikbaar. Dat laat het belang hiervan zien voor de markt. En zo hopen we dan ook zoveel mogelijk ondernemers en accountants te helpen in deze ongekende en moeilijke periode.’