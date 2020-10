Tijdens Fast Forward spraken we met een uitgebreid panel van experten uit de financiële dienstverlening en de techonologie- en accountingsector. In deze blog spreken we met Silverfin co-CEO Joris Van Der Gucht over zijn visie op de toekomst van accountancy.

Voordat hij Silverfin oprichtte, heeft Joris zelf jarenlang als accountant gewerkt. Hij kent dus als geen ander de dagelijkse realiteit binnen een accountancykantoor. En is dan ook de perfecte persoon om ons een aantal tips te geven over hoe we ons werk efficiënter kunnen organiseren en meer waarde kunnen bieden aan onze klanten.

Het cruciale drieluik: mensen, businessmodel en technologie

Joris is ervan overtuigd dat als we efficiënter willen werken en onze klanten meer waarde willen bieden, connected accounting de enige juiste manier is. En connected accounting draait om 3 cruciale pijlers: mensen, businessmodel en technologie.

Eerst en vooral: de mensen. De meest productieve en efficiënte medewerkers zijn zij die in staat zijn om hun collectieve intelligentie te gebruiken om problemen op te lossen en nieuwe situaties het hoofd te bieden. Dat is alleen maar mogelijk als ze kunnen beschikken over een centrale hub waarin alle nodige informatie beschikbaar is. En waarin ze met elkaar kunnen communiceren.

Een tweede factor is je businessmodel. Dit model geeft aan hoe je werkt met je klanten. Compliance en rapportering worden meer en meer beschouwd als een basisdienst. Je moet de focus van je werk dus verleggen van kwantiteit naar kwaliteit. Tegenwoordig gaat het niet langer om hoeveel uren je spendeert aan een klant, maar om wat je kunt aanbieden. Klanten leggen met plezier meer geld op tafel als je hen advies kan aanbieden dat hun bedrijf sneller doet groeien. En dat komt ook je eigen winstmarges ten goede.

De rol van technologie, de derde en laatste pijler, is nodig om vooruitgang binnen de twee andere pijlers te ondersteunen. ‘Maar op dit moment ligt de focus te sterk op technologie,’ vindt Joris.

Om die reden verzamelt Silverfin ook veel meer dan alleen maar cijfergegevens van klanten. Ja, het is een gestructureerde datahub waarin klantendata centraal worden opgeslagen, maar Silverfin gebruikt die data ook om workflow-templates aan te sturen. Die templates automatiseren het proces van het standaard accountingwerk. En dat is nog niet alles. Dankzij nieuwe, krachtige mogelijkheden zorgt het ook voor een naadloze samenwerking tussen klanten en accountingteams. Het is bij uitstek het platform dat door veel kantoren wordt gebruikt als basis voor hun digitale transformatie en als ondersteuning bij hun overgang van rapportering en compliance naar adviesverlening.

Geen succes zonder een stappenplan

Wanneer Joris met accountancykantoren praat over hun zakelijke en digitale doelstellingen, merkt hij dat, hoewel velen onder hen er zich terdege van bewust zijn dat ze iets moeten doen, ze vaak aarzelen omdat de hele onderneming te overweldigend lijkt. ‘85% van de accountants beseft heel goed dat een verandering zich opdringt’, zei Joris. Maar changemanagement en twijfels over return on investment blijken twee grote struikelblokken. ‘Als je changemanagement succesvol wilt doorvoeren, moet je een plan opbouwen en de juiste partners zoeken,’ gaat hij verder. Op dat vlak kan Silverfin helpen met hun stappenplan voor een succesvolle digitale transformatie: de connected accounting maturiteitscurve.

Bedrijven die van start gaan met hun digitale traject kunnen de maturiteitscurve gebruiken als leidraad voor hun eigen plan voor verandering. De curve bestaat uit vier fases:

Fullsight: standaardiseer en centraliseer al je realtime en historische klantendata

Hindsight: automatiseer standaard accountingprocessen

Insight: krijg een beter inzicht in de cijfers en gebruik dat inzicht als basis voor adviesverlening

Foresight: gebruik data, rapportering en analyse om de toekomst te voorspellen.

Om met je kantoor de hele maturiteitscurve te doorlopen vraagt tijd, planning en toewijding, maar het is het waard. ‘… blijf doorgaan, de verandering komt er sowieso,’ belooft Joris. Zijn boodschap werd ook kracht bijgezet door de resultaten van een enquête bij de kijkers van Fast Forward Studio: 58% gaf aan dat ze efficiënter konden werken dankzij hun digitale transformatie.

Geen kwestie van groot of klein

Een laatste boodschap die Joris ons mee heeft gegeven tijdens de sessie was dat digitale transformatie niet alleen weggelegd is voor grote bedrijven met grote budgetten. ‘Grote en kleine bedrijven staan voor dezelfde uitdagingen,’ aldus Joris. Het gaat om je mensen: de juiste mensen aantrekken, opleiden en bij je houden is cruciaal. Zodra dat op orde staat, is de volgende stap een goed beheer van je changemanagement.

Wanneer je net de markt betreedt en direct kunt beginnen met digitaal werken, is het ongetwijfeld een stuk makkelijker om die weg te kiezen. Maar ook voor gevestigde kantoren is er geen weg meer langs de digitale transformatie. Nu al steken nieuwe businessmodellen de kop op. Zoals abonnementsformules voor low-maintenanceklanten als freelancers of grote bedrijven die zwaar investeren in een 100% digitaal model. Uiteindelijk zullen al die digitale spelers het traditionele systeem kannibaliseren. Digitaal is dus echt de enige optie voor elk type kantoor.

Maar wat moet je dan doen om succesvol en toekomstgericht te zijn? Joris: ‘Voor een succesvolle digitale transformatie moet je eerst een plan opbouwen en het dan stap voor stap uitvoeren. Leer van anderen, zet door en focus op de essentie.’

Wil je alle details nog eens beluisteren? Je kan de volledige opname van onze liveshow met Joris bekijken op de Fast Forward 2020 website.

Bron: https://www.silverfin.com/nl/resources/digitale-transformatie-een-kwestie-van-nu-of-nooit?

Wil je graag meer weten over de verschillende fases van digitale maturiteit? Bekijk dan zeker onze eGuides:

Klaar om de digitale transformatie van je kantoor in gang te zetten of te versnellen? Contacteer ons vandaag nog, dan maken we er samen werk van.