Nieuwe huisvesting voor BDO in Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch

BDO verhuist in Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Bij de nieuwe huisvesting wordt volgens het accountantskantoor nadrukkelijk rekening gehouden met de manier van werken in de toekomst en de veranderende functie van het kantoor.

Vanaf medio 2021 is BDO in Tilburg gevestigd in het nieuwe gebouw ‘Plan-t’ in De Spoorzone. De huidige onderkomens in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch worden medio 2022 verruild voor het nieuwe kantoor ‘BOLD’ op Strijp-S (Eindhoven) en het kantoorgebouw ‘Belvédère’, gelegen aan de zuidelijke rand van het Paleiskwartier (’s-Hertogenbosch).

Thuiswerken

BDO houdt bij de nieuwe huisvesting nadrukkelijk rekening met de manier van werken in de toekomst en de veranderende functie van het kantoor, meldt het accountantskantoor. “Thuiswerken zal een prominente(re) rol spelen bij de invulling van werk, ook na de coronacrisis. Het kantoor krijgt een ruime opzet, waarin diverse vormen van samenwerken optimaal worden gefaciliteerd,” melden Wilbert Klokgieters, Barry Post en Jeannot Evers, partners bij BDO in respectievelijk Tilburg, Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.

Tilburg

BDO verhuist in 2021 van de Professor Cobbenhagenlaan naar de Tilburgse Spoorzone. Het gebied heeft in de afgelopen jaren een enorme transitie doorgemaakt. Het ademt geschiedenis en tegelijkertijd is het dé bruisende plek in het centrum van Tilburg. “Ontmoeting, creativiteit en ondernemerschap staan centraal in dit gebied. Met de centrale ligging en het station op een steenworp afstand past dit uitstekend bij onze wensen en biedt deze prachtige locatie ons een fantastische nieuwe werkomgeving,” zegt Klokgieters over het nieuwe gebouw ‘Plan-t’.

Eindhoven

In 2022 wordt het huidige kantoor aan de Dr. Holtroplaan in Eindhoven verruild voor Strijp-S. “Het aantrekken van talent is cruciaal in onze ambitie en zeker in de regio Eindhoven, midden in dé groeiregio van Nederland. Het bruisende en inspirerende Strijp-S is het hart van de Eindhovense samenleving en het lokale bedrijfsleven. Deze nieuwe locatie biedt ons tevens de mogelijkheid om verder invulling te geven aan onze maatschappelijke rol, door het delen en openstellen van onze kennis middenin de broedplaats van talent, ondernemerschap en creativiteit,” vertelt Post over de nieuwe huisvesting in het kantoor ‘BOLD’.

’s-Hertogenbosch

BDO verkast in hetzelfde jaar in ’s-Hertogenbosch van de Meerendonkweg naar de zuidelijke rand van het Paleiskwartier. “Wij nemen onze intrek in de bovenste twee verdiepingen van het nieuwe kantoorgebouw ‘Belvédère’, met een fantastisch uitzicht over de binnenstad. Deze locatie voldoet uitstekend aan onze wensen, onder andere als het gaat om de bereikbaarheid. De locatie ligt tegen het karakteristieke oude stadscentrum aan, vlakbij de rondweg en op loopafstand van het station,” meldt Evers.

Foto: Kantoorgebouw Belvédère. Bron: BV Ontwikkelingsmaatschappij Paleiskwartier.