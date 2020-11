Visionplanner neemt MLE over

Visionplanner, onderdeel van de Visma Group, neemt MLE over. Door de overname biedt Visionplanner kantoren nu ook een oplossing voor beoordelings- en controle opdrachten.

MLE bestaat sinds 2010 en bedient op dit moment 350 accountantskantoren. Volgens Michiel Wijma, directeur en één van de oprichters van MLE, geeft de samenwerking meer armslag om verder te blijven investeren in onze mooie oplossingen. ‘Visionplanner deelt onze visie dat regelgeving leidend is bij het samenstellen van jaarrekeningen. Tegelijkertijd zien we, juist in deze tijden, de noodzaak om de slag te maken naar frequenter rapporteren. We denken hier samen met Visionplanner nog beter invulling aan te kunnen geven’.

Vliegwiel van waardecreatie voor klanten

Gert Kwetters, Managing Director van Visionplanner is blij met de overname. ‘Ik ken het team achter MLE al jaren en heb respect voor wat ze hebben bereikt. Ik ben verheugd dat ze het Visionplanner team komen versterken en weet zeker dat de uitbreiding van ons portfolio waardevol is voor onze klanten.’

John Reynders, Country Director Visma Benelux, is van mening dat Visma met de toevoeging van MLE aan het portfolio van Visionplanner weer een volgende stap heeft gezet in het aanbieden van het meest complete en innovatieve accountancy cloud-ecosysteem in de Benelux. ‘Visma is al jaren specialist op de accountancymarkt en al onze bedrijven bieden stuk voor stuk cloud oplossingen die aansluiten bij de unieke behoeften van een organisatie. Onlangs presenteerde Visma de Visma Connected Experience voor Accountants, waarbij de voordelen van een totaaloplossing én best-of-breed samenkomen voor de eindgebruiker. Hiermee is Visma een business partner met keuzevrijheid en realiseren we een vliegwiel van waardecreatie voor onze klanten. ‘

Weer een overname door Visma

MLE wordt onderdeel van de Visionplanner organisatie. Er zijn geen personele wijzigingen met de acquisitie gemoeid. Onlangs maakte Visma bekend online bedrijfssoftware specialist Cash Software over te nemen. Deze strategische overname volgde op de overnames van Visionplanner, Nmbrs en Yuki.