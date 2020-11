Per 1 januari 2021 gaan alle accountants werken met het nieuwe PE-stelsel. Uit onderzoek onder het AV-panel blijkt dat 2/3 van de MKB-accountants te weinig weet van het nieuwe stelsel. Reden voor Accountancy Vanmorgen om een online magazine over het PE-systeem te maken met ervaringen van gebruikers, tips van deskundigen en presentaties van praktische oplossingen en tools.

De PE-special, zoals de redactie van AV het magazine heeft genoemd, is via de onderstaande link te bekijken. Navigeren tussen de verschillende pagina’s? Dit kan via de pijlen aan de rechterkant, via de inhoudsopgave of via het “hamburgermenu” (drie streepjes links bovenin). Veel leer- en leesplezier!

Bekijk hier de special over het nieuwe PE-stelsel.