Gratis whitepaper “Het toekomstgerichte accountantskantoor”

In de whitepaper “Het toekomstgerichte accountantskantoor” laten Accountancy Vanmorgen en Visma Software zien welke nieuwe diensten, services en businessmodellen voor het accountantskantoor kunnen ontstaan door uit te gaan van de behoeftes van de klant en de data die voorhanden is.

Maar ook het belang van een goede missie, visie en strategie komen aan bod. Daarnaast staan we ook stil bij de uitdagingen die bij een verandertraject horen.

Stel, uw accountantskantoor is een echte MKB-full-serviceorganisatie. Het kantoor telt meerdere professionals en specialisaties en biedt een breed en diep dienstenpalet. Er is inmiddels misschien wel een tweede, zesde of tiende vestiging geopend. Het niveau van de dienstverlening kan en gaat omhoog. De klantenportefeuille wordt diverser. Klanten zijn ook steeds vaker grotere MKB-ondernemingen. Klantvragen worden complexer en vragen meer expertise binnen het accountantskantoor.

Het kantoor speelt hier goed op in. Geoliede processen binnen het kantoor en efficiënte verwerking van administraties zijn de basis waarop het accountantskantoor zijn diensten kan verbreden en verdiepen. Allemaal naar de wensen van de klant. Naast de jaarrekening en de fiscale aangiften komt dan de echte advisering, gebaseerd op goede cijfermatige analyses en prognoses. Kortom, een datagedreven organisatie met accountants die met de tijd meegaan.

De moderne accountant kent zijn klant

De moderne accountant kent zijn klant en weet wat er bij de klant gebeurt. Hij kent de cijfers van zijn klant beter dan de ondernemer zelf. Hij begrijpt de administratieve flow van de onderneming en kan deze verbeteren, analyseren en verbreden. De accountant verschuift van boekhouder naar bedrijfseconoom/controller. Zijn blik is veel meer gericht op de toekomst. Hij laat de klant zien hoe de verwachtingen zijn voor de komende tijd, onderzoekt de mogelijkheden om processen naar een hoger niveau te tillen, voert bedrijfseconomische analyses uit en schetst strategische scenario’s. Ook vertaalt hij strategische doelstellingen naar meetbare kpi’s.

Controllersrol oppakken als accountantskantoor

Accountantskantoren met goede ict, goede workflow tools, goede accountingtools, goede analytics en de juiste mensen en de middelen kunnen deze controllersrol oppakken. De basis moet daarbij op orde zijn. Dat betekent werken in de cloud en een automatische verwerking van de administratie via workflows. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe diensten en services. De behoefte van de klant is hierbij het uitgangspunt. De data die beschikbaar is, kan gebruikt worden om analyses mee te maken, kengetallen op maat te leveren en grip te krijgen op de ondernemingsdoelstellingen. De transitie naar een datagedreven organisatie vraagt flexibiliteit en creativiteit van kantooreigenaren, medewerkers én klanten.

Gratis whitepaper ‘Het toekomstgerichte accountantskantoor”

