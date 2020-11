Tweede Kamer akkoord met Wet verandering koppeling AOW-leeftijd

Het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd is aangenomen in de Tweede Kamer. Het voorstel is een van de uitwerkingen van het pensioenakkoord. Amendementen en moties zijn niet aangenomen.

De minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken hebben de Eerste Kamer bij brief van 30 oktober 2020 verzocht dit wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen. De Eerste Kamercommisie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil zich inspannen het voorstel voor het aanstaande kerstreces te behandelen.

Het voorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met de verandering van de koppeling van de AOW-leeftijd.

2/3-koppeling

Het wetsvoorstel heeft pas gevolgen voor de AOW-leeftijd vanaf 2025. De huidige 1-op-1-koppeling van de AOW- en pensioenrichtleeftijd aan de levensverwachting wordt vervangen door een 2/3-koppeling, waarmee volgens het kabinet een evenwichtigere verhouding ontstaat tussen winst in levensverwachting en de leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen op grond van de AOW ontstaat.

Als gevolg van het wetsvoorstel zal de AOW-leeftijd vanaf 2025 minder snel stijgen.

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd