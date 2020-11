Vanaf 2021 gaat de PE-regeling voor MKB-accountants veranderen. Geen 40 PE-uren per jaar, maar jaarlijks een PE-portfolio. Full Finance, Interaction Groep en SRA hebben een online-PE-tool ontwikkeld waarin accountants hun PE-portfolio kunnen bijhouden en daarbij allerlei hulpmiddelen krijgen aangereikt. Desgewenst hebben accountantskantoren uitgebreide sturings-, monitorings-, en compliancemogelijkheden in deze tool. Gemak en kwaliteit gaan bij deze nieuwe PE-tool hand in hand, uiteraard volgens de nieuwe Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE).

Waarom de PE-tool voor jou als accountant?

Als accountant krijg je met deze PE-tool gemak en inspiratie aangereikt. Binnen de PE-tool kun je alle stappen rond jouw PE gemakkelijk op één plek vastleggen, opslaan en bewaren. Je kunt gestructureerd je PE-portfolio opstellen, leeractiviteiten plannen, bewijsmateriaal vastleggen en reflecteren. Daarnaast krijg je inspiratie voor leerdoelen en leeractiviteiten op basis van jouw werkzaamheden. Je hoeft dus niet alles zelf te bedenken; wij helpen daarbij:

Op basis van je huidige en toekomstige werkzaamheden krijg je suggesties voor leerdoelen.

Belangrijke ontwikkelingen in het beroep en in wet- en regelgeving komen, als ze relevant zijn voor jouw werkzaamheden, automatisch als suggestie naar voren.

Verplichte permanente educatie wordt automatisch opgenomen.

Je krijgt direct suggesties voor leeractiviteiten die passen bij jouw leerdoelen. Als je wilt, kun je direct je leeractiviteiten inplannen.

Bewijsmateriaal en reflectie kunnen eenvoudig worden vastgelegd en online worden bewaard.

Je kunt vragen om feedback of goedkeuring.

Je voldoet aan alle vastleggingseisen vanuit de NVPE.

Waarom de PE-tool voor jouw accountantskantoor?

Binnen de nieuwe PE-regeling wordt er veel meer van jouw accountantskantoor verwacht op het gebied van kwaliteit, hr en compliance. Hoe houd je grip op de individuele vakbekwaamheid van je medewerkers? Hoe wijs je leerdoelen toe binnen je kantoor? Of hoe monitor je of alle accountants binnen je kantoor wel voortgang boeken in hun PE-portfolio?

Je biedt al je (PE-plichtige) accountants/medewerkers allereerst de mogelijkheid om binnen de PE-tool leerdoelen, leeractiviteiten, bewijsmaterialen en reflecties gestructureerd op te slaan. Maar daarnaast biedt de PE-tool op kantoorniveau nog veel meer functionaliteiten, zoals:

De PE-activiteiten op kantoorniveau monitoren.

De mogelijkheid om verschillende stappen in het proces te laten accorderen.

Feedbackmogelijkheden tussen collega’s.

De voortgang op kantoorniveau en op individueel niveau bewaken.

Diverse rapportages genereren.

Eigen intern opleidingsaanbod opnemen in de leeractiviteiten.

Kantoorspecifieke leerdoelen opnemen.

Leerdoelen/leeractiviteiten voor gerichte doelgroepen ‘verplicht’ stellen.

Ook kun je de PE-tool in veel gevallen koppelen aan het bestaande hr-systeem. Door middel van de rapportages kun je daarnaast de gewenste leeractiviteiten van alle medewerkers naar voren halen. Hierdoor heb je een perfecte input om het incompanyopleidingsprogramma samen te stellen.

Bovenstaande mogelijkheden bieden wij voor kantoren aan in een tweetal pakketten:

Kantoor Basis

Uiteraard krijgen alle accountants een inlog voor de persoonlijke PE-portfolio’s. Het pakket Kantoor Basis biedt het kantoor daarbij de mogelijkheid compliant te zijn met betrekking tot nieuwe NVPE. Bepaalde medewerkers (bijvoorbeeld hr of de complianceofficer) krijgen extra functionaliteiten binnen het systeem. De basisfuncties zijn hierbij beschikbaar, zoals voortgangsbewaking, accordering workflows, feedbackmogelijkheden en uitgebreide rapportagemogelijkheden. Alles om grip te houden op de vakbekwaamheid binnen kantoor.

Kantoor Plus

Naast alle mogelijkheden uit het basispakket biedt dit pakket de gelegenheid de PE-tool in te zetten voor het strategisch opleidingsbeleid en/of de academy van het kantoor. Met dit pakket krijg je meer invloed en grip op de individuele leerplannen van de medewerkers.

Je krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid organisatiespecifieke leerdoelen toe te voegen en deze (verplicht) toe te wijzen aan bepaalde groepen medewerkers. Ook biedt dit pakket de mogelijkheid bepaalde leerdoelen verplicht voor te schrijven. Of je kunt interne cursussen of die van andere aanbieders opnemen in het cursusaanbod binnen jouw kantoorspecifieke PE-tool. Allemaal mogelijkheden om echt je eigen kantooromgeving te creëren.

Praktische informatie

Bij het ontwikkelen van de PE-tool staat gemak voor de accountant en het kantoor centraal. Dat zie je terug in het praktische ontwerp en de extra ondersteuning met training en implementatie:

De PE-tool is een onlinetool die op alle devices en desktopomgevingen kan worden gebruikt. Vanuit de gedachte ‘mobile first’ is de tool optimaal te gebruiken op je smartphone of tablet.

Bewaar je ook graag je portfolio of rapportage op papier? Uiteraard zijn er downloadmogelijkheden, zowel als pdf, txt als csv-bestand.

We bieden diverse trainingsmogelijkheden: voor het gehele kantoor of individueel, klassikaal of online.

Wat kost de PE-tool per deelnemer?

Om gebruik te maken van de PE-tool betaal je per deelnemer per kalenderjaar. De kosten zijn afhankelijk van het pakket dat jij kiest (individueel PE-plan, Kantoor Basis of Kantoor Plus).

SRA-leden en FFC-abonnees

per deelnemer Niet-leden/niet-abonnees Individueel € 119 € 149 Kantoor Basis € 159 € 199 Kantoor Plus € 189 € 239

(Bedragen excl. btw)

Vanaf 15 deelnemers per kantoor kun je gebruikmaken van onze kortingsregeling. Neem contact met ons op om de exacte kosten voor je kantoor te berekenen.

Als je als kantoor gebruikmaakt van het Kantoor Plus-pakket is het mogelijk te kiezen voor de volgende implementatiemogelijkheden (kosten op aanvraag):

Een eigen ‘look and feel’ ontwerpen voor je kantoor. Hulp bij de kantoorspecifieke inrichting (o.a. rapportages en functieprofielen). Koppeling met het bestaande hr-systeem. Systeemtraining voor hr/Vaktechniek/Compliance en/of medewerkers.

Dit artikel is ook verschenen in het online magazine van Accountancy Vanmorgen over het nieuwe PE-stelsel. Lees hier het gratis magazine.

Heeft u nog vragen over de PE-tool, de mogelijkheden bij u op kantoor, de opleidingsmogelijkheden of een andere vraag? Neem dan contact op met Corjan Aalbregt Manager Educatie SRA E caalbregt@sra.nl T 030 656 60 60, Marjon Groten Manager Incompany SRA E mgroten@sra.nl T 030 656 60 60 of Jurroen Cluitmans E j.cluitmans@fullfinance.nl T 055- 055 – 355 99 79