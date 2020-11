Het is een roerige periode voor financials. Het vak verandert door ontwikkelingen in de automatisering, robotisering en data science.

De coronacrisis heeft harde klappen veroorzaakt, die leiden tot onzekerheid op de arbeidsmarkt. Hoe blijf je als financieel professional overeind? Waarom ben jij juist degene die de werkgever of de klant nodig heeft? En hoe denken werkgevers daar eigenlijk over?

Je krijgt antwoord op al je vragen tijdens het webinar Hoe onderscheid je jezelf als financieel professional? dat Markus Verbeek Praehep op maandag 30 november organiseert van 20.30 tot 21.15 uur.

Centraal staat de vraag: wat moet ik doen om een toekomstbestendige financieel professional te zijn en te blijven? En welke keuzes kan ik hierin maken?

Host Belinda Kerkhove en MVP-directeur Frank Bakker voeren tijdens het webinar een rondetafeldiscussie met prominenten uit het werkveld over hoe je je kunt onderscheiden als financieel professional van nu.

Zij spreken onder meer met Han Stoop, Chief Financial Officer en Register Controller, en Gwen van Berne CMA, CFO bij RIPE NCC over hun ervaringen en uitdagingen in deze tijden en wat zij de ideale financieel professional vinden.

Daarnaast komen tijdens het webinar een aantal financiële beslissers uit diverse branches aan het woord over hoe zij hun financiële toppers selecteren uit het grote aanbod aan financieel professionals. Na afloop van het webinar weet je welke stappen je moet zetten om relevant te blijven als financieel professional.

Het is een interactief webinar. Dit betekent dat je tijdens de live-uitzending vragen kunt stellen via de chatfunctie. Je kunt het webinar ook op een later tijdstip terugkijken. Vragen stellen kan dan niet meer.

