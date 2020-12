Nieuw SRFA-register voor Administratie Adviseurs

De Stichting Register Fiscaal & Financieel Advies ( SRFA ) heeft er een nieuw register bij: het Register Administratie Adviseur (RAA). Met dit register en de bijbehorende RAA-titel, kunnen Administratie Adviseurs aantonen dat zij een goede opleiding hebben genoten en hun vak bijhouden.

Onze programmamanager Arjen Bonestroo en directeur Frank Bakker vertellen je er alles over.

Waarom een nieuw register?

Het register richt zich op een beroepsgroep binnen de financieel-administratieve dienstverlening, die zich tot nu toe nergens kon laten registreren. Bonestroo vertelt: ‘Het gaat om mensen die bezig zijn met het verzorgen van financiële administraties, het samenstellen van jaarrekeningen, het doen vaan fiscale aangiftes en het verstrekken van adviezen op dat gebied. Deze mensen zijn vaak wel in bedrijfseconomische richting opgeleid, maar daar bestond tot nu toe geen erkenning voor. Het register voor de RAA brengt daar verandering in. Daarnaast geven we met het register ook een kwaliteitsimpuls aan de financiële dienstverlening. We proberen dus niet alleen een nieuwe groep onderdak te bieden, maar ook in kwalitatieve zin iets te betekenen voor de gehele financiële dienstverlening.’

Behoefte

Maar is er wel behoefte aan zo’n register? Bakker is daarvan overtuigd: ‘Een register heeft altijd de waarde die de markt eraan geeft en dat heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Toen het NIRPA begon in 2003, rees bijvoorbeeld de vraag of er wel behoefte is aan een register voor salarisadministrateurs. Maar inmiddels zijn er toch 2000 geregistreerden. Als je mensen vraagt of ze het belangrijk vinden om te kunnen zien of iemand een goede opleiding heeft genoten, zich aan de regels houdt en zijn vak bijhoudt, dan zeggen ze allemaal ‘Ja natuurlijk’. Met het RAA register hopen we voor zowel professionals als werkgevers om in die behoefte te voorzien.’ Bonestroo vult aan: ‘Het is ook mooi om te zien dat zonder enige publiciteit, er al mensen zijn die zich voor het RAA-register aanmelden. Dat geeft wel aan dat er echt behoefte aan is.’

Opleiding Register Administratie Adviseur (RAA)

Markus Verbeek Praehep biedt de opleiding Register Administratie Adviseur (RAA) aan. Deze opleiding biedt financieel-administratieve professionals de gelegenheid om zich op post HBO-niveau verder te onderscheiden. Dat was eerder nog niet echt mogelijk in Nederland. En natuurlijk is het een bijkomend voordeel dat je je na afloop kunt laten registreren in het RAA-register.

Bonestroo: ‘Het is overigens niet zo dat je per se deze opleiding moet volgen om je te kunnen laten registreren, al is het wel de meest geijkte weg. Maar als je kunt aantonen dat je op basis van een andere opleiding aan de benodigde competenties voldoet kun je ook ingeschreven worden. Dan kijkt de commissie naar welke opleiding je hebt gevolgd en wat daarvan de inhoud is. Zij besluiten dan of dat voldoet of dat je nog iets extra’s moet doen.’

Vak bijhouden

Om de kwaliteit van je vakgebied te kunnen waarborgen, is het van belang dat je je vak bijhoudt. Daarom heb je als RAA-geregistreerde een PE-plicht van 10 PE-punten. Om geregistreerden te helpen aan deze eis te doen, organiseert SRFA in samenwerking met Markus Verbeek Praehep diverse updatesessies, toegankelijk voor zowel SRFA-geregistreerden als aspirant-geregistreerden.

Aspirant-register

Wie nog bezig is met de RAA-opleiding of een vergelijkbare opleiding, kan zich aanmelden voor het aspirant-register. Bonestroo legt uit: ‘Ze mogen dan nog niet de titel voeren, maar profiteren wel al van de voordelen van de registratie. Zo mag je deelnemen aan de updatesessie. Als aspirant-geregistreerde profiteer je bovendien van voordeel op ruim 600 opleidingen of trainingen.’

Bron: https://www.mvp.nl/actueel/nieuw-srfa-register-voor-administratie-adviseurs.html

Meer weten?

Wil je meer weten over het RAA-register of je direct laten registreren? Kijk dan op de site van het SRFA . Wil je meer informatie over de opleiding Register Administratie Adviseur (RAA)? Bekijk dan onze opleidingspagina voor het volledige programma, kostenoverzicht en startdata.