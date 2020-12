Huurbaas eist tonnen na opzegging Limmens kantoor Vanhier

Dat een opzegging door een huurder niet altijd fijn is voor de verhuurder is duidelijk, maar accountantskantoor Vanhier had in het Noord-Hollandse Limmen een verhuurder die er wel heel erg hard in kleunde nadat de huur werd opgezegd. De verhuurder eiste dat het accountantskantoor eerst het pand zou herstellen vanwege vermeend achterstallig onderhoud en schatte de kosten daarvan in op € 180.413,11. Ook zou de huurovereenkomst wat hem betreft pas op 30 juni 2021 mogen eindigen, in plaats van op 31 december 2020.

De Rechtbank Noord-Holland oordeelde onlangs dat Vanhier na overname van het Limmense accountantskantoor wel degelijk ook de met dat kantoor afgesloten huurovereenkomst heeft overgenomen, in tegenstelling tot wat Vanhier aanvoerde. De verhuurder schiet daar echter weinig mee op, want de door hem geclaimde vorderingen worden afgewezen.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2020:9831

Opzegging

Accountantskantoor Tummers was eind 2006 in Limmen (gemeente Castricum) met derden de maatschap CMB Tummers Accountants & Adviseurs aangegaan. Op 11 mei 2007 nam Vanhier, destijds BRP Accountants B.V., CMB over. De huur bedroeg op dat moment € 4.156,00 per maand, inmiddels is dat € 61.000,00 per jaar. Bij brief van 19 mei 2020 schreef de gemachtigde van Vanhier aan de verhuurder dat het accountantskantoor de bedrijfsruimte in Limmen van de verhuurder huurt “krachtens een daartoe strekkende huurovereenkomst van januari 2006” en dat deze huurovereenkomst op grond van artikel 3.2 eindigt op 31 december 2020. In de brief stond verder dat de huurovereenkomst werd opgezegd, voor zover vereist, tegen de rechtens vroegst mogelijke datum, te weten 31 december 2020.

Achterstallig onderhoud

De verhuurder was het daar niet mee eens en stelde zich op het standpunt dat de huurovereenkomst pas op 30 juni 2021 kon eindigen. Ook hield Vanhier zich volgens hem niet aan de verplichting tot het verrichten van onderhoud aan het pand. In opdracht van de verhuurder werd een calculatierapport door bouwbedrijf K. Min opgesteld waarin de kosten voor herstel van het pand werden gecalculeerd op € 180.413,11 exclusief btw (inclusief een stelpost van € 35.000,00). Daarbij kwam ook nog een post algemene kosten en onvoorzien, winst en risico en verzekeringen ad € 23.251,64 en de btw van 21%, waardoor het totaal te betalen bedrag volgens de verhuurder uitkwam op € 246.434,35 inclusief btw.

Rechtbank: wel contractsoverneming

De verhuurder spande bij de Rechtbank Noord-Holland een zaak aan over het vermeende achterstallige onderhoud en de opzeggingstermijn. De rechtbank stelt eerst vast dat de huurovereenkomst wel degelijk geldig is, in tegenstelling tot wat Vanhier aanvoerde, omdat er sprak is van contractsoverneming door Vanhier. Het accountantskantoor is dus gebonden aan de voorwaarden uit de huurovereenkomst uit 2006.

Opzeggingstermijn

Vervolgens stelt de rechter vast dat de verhuurder onvoldoende heeft onderbouwd dat de contractspartijen – ondanks de tekst van een bepaling in de huurovereenkomst daarover – hebben bedoeld dat de huurovereenkomst 2006 niet op 31 december 2020 zou eindigen maar pas, op zijn vroegst, een half jaar later, op 30 juni 2021, of dat de (rechtsopvolgers van) partijen dat hadden moeten begrijpen of redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Onderhoudsverplichting

Daarna is nog de in de overeenkomst opgenomen onderhoudsverplichting in het geding. Artikel 9 van de huurovereenkomst 2006 bepaalt dat de huurder alle onderhoudswerkzaamheden, herstellingen en/of vernieuwingen, het buitenonderhoud en grootonderhoud moet verrichten. De verhuurder stelt dat dit betekent dat alle door Min genoemde werkzaamheden door Vanhier verricht moeten worden. Naar de kantonrechter begrijpt betekent dat volgens de verhuurder ook, onder meer, dat een nieuwe keuken en badkamer geïnstalleerd moeten worden (de keuken en badkamer zijn immers ‘oud en af’ zo staat in het rapport van Min). Voor de beoordeling van de vraag of dit standpunt juist is, is het van belang na te gaan wat de partijen bij het sluiten van de huurovereenkomst 2006 met betrekking tot dat onderhoud voor ogen stond, wat zij daarbij over en weer mochten verwachten en hoe partijen zich daarna ten opzichte van elkaar hebben gedragen.

Oplevering in nieuwstaat niet overeengekomen

De kantonrechter is het met Vanhier eens dat uit artikel 9 niet volgt dat zij het pand in nieuwstaat moet houden en opleveren, zoals de verhuurder betoogt. Het gaat om een pand uit omstreeks 1900. Vast staat dat het pand in december 1988 is opgeknapt en vervolgens in gebruik is genomen door [XX] Toen de onderhoudsbepaling van artikel 9 werd overeengekomen, in januari 2006, was het pand zo’n 18 jaar in gebruik. Niet gesteld of gebleken is dat het pand, de keuken of badkamer, op dat moment in nieuwstaat verkeerden. Artikel 9.1 van de huurovereenkomst 2006 bepaalt in dit verband, slechts, dat de huurder het pand in goede staat van onderhoud heeft aanvaard. Als de verhuurder had willen overeenkomen dat het pand bij het einde van de huur in nieuwstaat moet worden opgeleverd, of een nieuwe keuken en badkamer zouden worden geplaatst tijdens de duur van de overeenkomst of bij het einde daarvan, had het op zijn weg gelegen dat expliciet overeen te komen. Het is immers niet gebruikelijk dat een huurder dergelijke werkzaamheden voor zijn rekening neemt. De stelling dat de huurprijs afgestemd was op het voorgaande, is onvoldoende feitelijk onderbouwd. De enkele verwijzing naar niet overgelegde notulen waarin een lagere huurprijs dan de huurprijs op de lokale markt zou zijn vermeld, is in dit verband niet voldoende. Vanhier heeft in deze immers gemotiveerd weersproken dat er een lagere huurprijs dan de marktconforme huurprijs geldt, spreekt de rechter uit.

De vordering kan dus niet worden toegewezen, omdat deze is gebaseerd op het hiervoor omschreven onjuiste uitgangspunt van de verhuurder. Bovendien is het vermeende achterstallig onderhoud door Vanhier gemotiveerd betwist met een ander rapport, constateert de kantonrechter.