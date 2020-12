EJP Accountants | adviseurs gelooft in waterstofauto

EJP Accountants | adviseurs zet zich in voor de komst van een waterstoftankstation in Utrecht. Dat er in Nederland nog slechts 200 waterstofauto’s rondrijden doet daar niets aan af. ‘Er zijn juist stations nodig om dat aantal te laten groeien’, zegt adviseur Cor bij de Weg.

Lage Weide

EJP heeft vestigingen in Den Bosch en De Bilt. Bij het kantoor werken 54 mensen. Een van hen is bedrijfsadviseur Cor bij de Weg. Als penningmeester van de Industrievereniging Lage Weide (een bedrijventerrein in Utrecht aan de A2) raakte hij betrokken bij het waterstoftankstation waarover al jaren wordt nagedacht. ‘We hebben dit jaar een Europese subsidie gekregen waarmee de bouw van het station mede mogelijk moet worden’, vertelt hij. ‘Doel is honderd Utrechtse ondernemers erbij te betrekken. Als zij waterstofauto’s kopen, kunnen die bij het station op Lage Weide tanken.’

70.000 kilo

Het station kost zo’n 2,5 miljoen gulden. Europa draagt ruim 880 duizend euro bij, de rest moet door Utrechtse bedrijven worden opgebracht die aangesloten zijn bij de ‘H2 Pioniers’. Het gaat onder meer om retailbouwer Stamhuis Groep, zonnepanelengroothandel ProfiNRG en EJP Accountants | Adviseurs. Cor bij de Weg: ‘Er moet geïnvesteerd worden in een apparaat dat water met elektriciteit kan omzetten in waterstofgas en zuurstof. Dit apparaat komt direct naast het tankstation te staan en zal 70.000 kilo waterstof per jaar produceren. Dit is genoeg voor 15.000 tankbeurten en circa 7,5 tot 9 miljoen autokilometers.’

Voor- en nadelen

Met die laatste getallen is meteen het voordeel van waterstof benoemd: waterstofauto’s hebben een actieradius die met 500 à 600 kilometer ruim boven dat van de gemiddelde elektrische auto ligt. Een tweede voordeel is dat het tanken van waterstof net zo weinig tijd kost als het tanken van benzine of diesel. Cor bij de Weg zegt zelf weinig fiducie te hebben in elektrisch rijden, onder meer door de vele laadpunten die nodig zijn en de overbelasting van het elektriciteitsnet. In waterstof gelooft hij daarentegen wel. Al heeft waterstof ook nadelen. Zo zijn er nog slechts twee personenauto’s op waterstof verkrijgbaar en die kosten ook nog eens 70 tot 80 duizend euro. Vrachtwagens op waterstof zijn zelfs vier keer zo duur als normale trucks.

In 2022

Het waterstoftankstation op Lage Weide moet over 2 jaar operationeel zijn. Bij het station kunnen zowel particulieren als bedrijven tanken. Door de geproduceerde waterstof op te slaan in een mobiele container kunnen ook afnemers elders in de stad en regio worden bediend. De initiatiefnemers denken hierbij onder meer aan schepen en heftrucks.