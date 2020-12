Vijlbrief geeft meer duidelijkheid over BIK

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de Tweede Kamer uitgebreid geantwoord over de BIK-regeling, die hij al op 1 januari 2021 wil laten ingaan.

Hoeveel fiscale eenheden?

Van de 215.000 bedrijven met investeringen in een jaar zijn naar schatting 58.000 georganiseerd als een fiscale eenheid. Van de 58.000 fiscale eenheden zijn er circa 900 die vallen onder de definitie van het grootbedrijf en 57.000 mkb-bedrijven. Een fiscale eenheid kan (onder voorwaarden) worden gevormd met Nederlandse entiteiten en buitenlandse lichamen alleen voor zover die over een vaste inrichting in Nederland beschikken.

De aanvraag

RVO richt het aanvraagformulier zodanig in dat een inhoudingsplichtige geen administratie of bewijsstukken hoeft aan te leveren bij de aanvraag. Dit levert de ondernemer een flinke tijdsbesparing op. Voor een goede beoordeling van een ingediende aanvraag kan het in enkele gevallen nodig zijn dat RVO gegevens moet opvragen. In de huidige formulering hoeft de aanvrager die informatie pas beschikbaar te hebben nadat de aanvraag is goedgekeurd en de BIK-verklaring is afgegeven. De gevolgen voor de ondernemer zijn beperkt omdat hij op het moment van aanvragen de investeringsverplichting al moet zijn aangegaan en de investering is betaald. De opgevraagde gegevens zijn dus al beschikbaar.

Daling investeringsgrondslag

De daling van circa 20% in investeringsgrondslag ziet ongeveer evenredig op het mkb en het grootbedrijf. Het kabinet is het er mee eens dat inzage hierin nodig is om de staffelpercentages bij het standhouden van de novelle zo in te richten dat de verdeling mkb-/grootbedrijf gelijk blijft. De verhoogde percentages zijn zo herberekend dat de verdeling mkb-/grootbedrijf gehandhaafd blijft op 65%/35%.

Nieuw bedrijfsmiddel

In plaats van voor een complexe desinvesteringsbijtelling te kiezen, heeft het kabinet er voor gekozen dat van de BIK alleen kan worden geprofiteerd als er sprake is van een nieuw bedrijfsmiddel en als het bedrijfsmiddel ook daadwerkelijk binnen zes maanden in de eigen onderneming in gebruik wordt genomen. Indien niet de intentie bestaat een investering structureel in de eigen onderneming in gebruik te nemen, of ingeval een al gebruikt bedrijfsmiddel wordt verworven, kwalificeert de investering dus niet voor de BIK. Hierdoor worden opzetjes waarbij investeringen worden gepleegd met de intentie deze over te dragen of ter beschikking te stellen aan een andere onderneming die bij rechtstreekse investering niet voor de BIK zouden kwalificeren, voorkomen. Als een ondernemer een bedrijfsmiddel verwerft en na een korte periode van bijvoorbeeld enkele dagen alweer overdraagt aan een andere ondernemer, is het niet aannemelijk dat deze investering is gepleegd met de intentie deze in de eigen onderneming in gebruik te nemen. RVO zal zowel aan de hand van steekproeven risicogericht toezicht houden op het gebruik van de BIK.

Budgettaire opbrengst

De budgettaire opbrengst is ingeschat en zou zonder ophoging van de percentages per jaar in 2021 en 2022 naar schatting circa € 400 miljoen bedragen. In de BIK-regeling is voorzien in een toetsmoment aan het einde van 2021 om te kijken of op basis van de tot dan toe gedane aanvragen blijkt dat het budgettair beslag over 2021 naar verwachting de beschikbare € 2 miljard voor 2021 (fors) onderschrijdt of overschrijdt. Als dat het geval is worden de percentages voor de BIK voor het jaar 2022 bij ministeriële regeling opwaarts dan wel neerwaarts bijgesteld. Als blijkt dat het budgettair beslag over 2021 dermate groot is dat het voor de beide jaren totale budgettaire budget van € 4 miljard wordt overschreden kunnen de percentages voor 2022 op nihil worden gesteld. Daarmee wordt de facto de BIK-regeling beëindigd.

BIK leidt tot meer investeringen

Het CPB concludeert dat de tijdelijke BIK-regeling cumulatief leidt tot ruim € 7,5 miljard aan extra investeringen. Hiermee draagt de BIK volgens het CPB – beter dan alternatieven – bij aan het herstellen van het investeringsniveau. De analyse van het CPB bevestigt dat het opwaartse effect naar verwachting ongeveer gelijk blijft door het budget te houden op jaarlijks € 2 miljard in 2021 en 2022. Het kabinet zet daarom de budgettaire besparing – naar schatting jaarlijks ruim € 400 miljoen in 2021 en 2022 – in voor hetzelfde doel; het aanjagen van de investeringen.

Buitenlandse vennootschappen

Op basis van de wettekst kan een in het buitenland gevestigde vennootschap alleen gebruikmaken van de BIK-afdrachtvermindering indien deze vennootschap in Nederland een vaste inrichting heeft en wordt geïnvesteerd in een kwalificerend bedrijfsmiddel dat toerekenbaar is aan (en gebruikt wordt in) die vaste inrichting. De in het buitenland gevestigde vennootschap moet immers in Nederland belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting (derhalve een vaste inrichting in Nederland hebben) en kan slechts in aanmerking komen voor de BIK afdrachtvermindering voor zover die vennootschap voor die investeringen, afgezien van de omvang daarvan, in aanmerking komt voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (bedoeld in artikel 3.41 van de Wet inkomstenbelasting 2001). In zoverre wordt er ook een bijdrage aan de binnenlandse (Nederlandse) productiecapaciteit geleverd. Op basis van de wettekst kan de BIK-afdrachtvermindering niet worden geclaimd voor investeringen in bedrijfsmiddelen die toerekenbaar zijn aan (gebruikt worden in) het buitenlandse hoofdhuis van de vennootschap. Om in aanmerking te komen voor de BIKafdrachtvermindering moet de vennootschap tevens inhoudingsplichtige zijn voor de Nederlandse loonheffing en moet er voldoende loonheffing zijn om de afdrachtvermindering mee te verrekenen. De beperking tot de vaste inrichting in Nederland is een uitvloeisel van de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten en zo dit al een beperking van de vrijheid van vestiging zou zijn, is dit te rechtvaardigen met een beroep op de noodzaak tot het verzekeren van de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid en de samenhang van het fiscale stelsel.

Notificatie bij de Europese Commissie

Op woensdag 25 november jl. zijn de eerste stukken aan de Europese Commissie gestuurd en op dinsdag 1 december jl. is een eerste (informeel) contact geweest met het toegewezen behandelteam van de Europese Commissie over de BIK. De Europese Commissie verzamelt op dit moment alle benodigde informatie om de BIK te kunnen beoordelen. Nederland heeft bij de Europese Commissie aangegeven dat de BIK een bijdrage moet leveren aan de bestrijding van de crisis en dat Nederland het daarom op prijs zou stellen als het proces spoedig kan verlopen. Nederland doet er uiteraard alles aan om de notificatie soepel en snel te laten verlopen en verleent daartoe alle medewerking.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Aangezien de WBSO ook open staat voor onderzoek verricht in andere lidstaten van de EU is er geen reden om aan te nemen dat er sprake is van EU-rechtelijke bezwaren. Als reactie op Unierechtelijke rechtspraak zijn in de Wet spoedreparatie fiscale eenheid enkele spoedreparatiemaatregelen getroffen om de meest kwetsbare elementen van het fiscale-eenheidsregime te repareren. Daarmee zijn de meest acute budgettaire risico’s voorkomen. Met betrekking tot overige elementen is het EU-rechtelijke risico mogelijk echter niet volledig geweken. Bij de parlementaire behandeling van de Wet spoedreparatie fiscale eenheid is daarom aangekondigd dat de huidige fiscale-eenheidsregeling door een robuuste en toekomstbestendige fiscale groepsregeling moet worden opgevolgd en dat het bedrijfsleven, belangenorganisaties en de wetenschap betrokken zullen worden bij het ontwerpen van die nieuwe fiscale groepsregeling.

