Bijzonder uitstel van betaling en meer: wat moet je weten over de fiscale crisismaatregelen?

Vanwege de aanhoudende financiële effecten van de coronacrisis besloot het kabinet deze week een aantal fiscale maatregelen te verlengen. Ook komen er twee nieuwe fiscale regelingen bij. De Belastingdienst heeft alles op een rij gezet.

Bijzonder uitstel van betaling

De meest in het oog springende fiscale crisismaatregel is uiteraard het bijzonder uitstel van betaling. Aanvragen of verlengen kan nu tot 1 april 2021. Daarmee vervalt de eerdere deadline van 1 januari 2021. Heb je eerder al verlenging van het bijzonder uitstel aangevraagd en gekregen? Dan hoef je niets te doen en geldt het bijzonder uitstel automatisch tot 1 april 2021.

Verlengen bijzonder uitstel

Heb je eerder bijzonder uitstel van 3 maanden aangevraagd? Dan heb je nu tot 1 april 2021 de tijd om het te verlengen. Dat gaat makkelijk en snel met een online formulier. Kies je ervoor om het bijzonder uitstel van 3 maanden niet te verlengen? Dan verwacht de Belastingdienst dat je na de laatste dag van het bijzonder uitstel de belasting weer op tijd betaalt.

Aanvragen bijzonder uitstel

Ben je recent in financiële problemen gekomen door de coronacrisis? Tot 1 april 2021 kun je voor de eerste keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Dit doe je binnen enkele minuten met een online formulier.

Ruimhartige betalingsregeling van 36 maanden

In de periode waarin je bijzonder uitstel van betaling hebt bouw je een belastingschuld op waarvoor de fiscus een betalingsregeling aanbiedt. Je krijgt van 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 de tijd om de belastingschuld af te lossen. Je betaalt dan 36 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Heb je verlenging van het bijzonder uitstel? Dan hoef je tot 1 april 2021 de belastingen waarvoor bijzonder uitstel geldt nog niet te betalen. Deze belastingen vallen ook automatisch onder de betalingsregeling van 36 maanden.

Geen brief in december voor ondernemers met bijzonder uitstel

Eerder heeft de Belastingdienst toegezegd dat iedereen die gebruikmaakt van het bijzonder uitstel in december een brief ontvangt. Door de nieuwe aanpassingen in de regeling zal de fiscus deze brief niet versturen. Nu de regeling voor bijzonder uitstel langer loopt kan de Belastingdienst ook pas na 1 april 2021 informeren over de hoogte van de belastingschuld die onder de betalingsregeling van 36 maanden valt.

Overige fiscale maatregelen

Het kabinet heeft besloten ook de volgende fiscale regelingen tot 1 april 2021 te verlengen:

uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen

het akkoord met Duitsland en België over de belastingheffing van grenswerkers

de vrijstelling voor bepaalde Duitse netto-uitkeringen

het btw-nultarief op mondkapjes

het fiscaal mogelijk maken van de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Verder komen er 2 nieuwe fiscale regelingen:

een btw-tarief van 0% op COVID-19-vaccins en – testkits

de opslag voor voorraad- en aanpassingskosten horeca wordt vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting

Lees hier meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst