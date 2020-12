Eshuis-partner wil minister van de nieuwe economie worden

Partner en directeur advies Mark de Lat van Eshuis Accountants & Adviseurs doet een gooi naar het ministerschap. Dat van de nieuwe economie wel te verstaan, een ministerspost waartoe je wél rechtstreeks kunt worden verkozen. De verkiezing is een initiatief van MVO Nederland, dat zich afficheert als ‘de beweging van ondernemers in de nieuwe economie.’

De gekozen minister van de nieuwe economie wordt volgens MVO Nederland hét gezicht van iedereen die tempo wil maken richting de nieuwe economie. De minister krijgt van MVO de mogelijkheid aan tafel te komen bij politieke beslissers, de kans om zijn of haar visie op een landelijk podium te laten horen en debatteert direct na zijn of haar verkiezing mee met tijdens NE21: het verkiezingsdebat.

‘Accountant kan stimulerende rol vervullen in het maatschappelijk verkeer’

Meer dan 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het ministerschap en Eshuis-partner Mark de Lat (49) is er daar één van. “Vanuit de overtuiging dat accountants een wegwijsfunctie kunnen hebben naar deze nieuwe economie, gezien de rol die zij in het maatschappelijk verkeer vervullen”, vertelt De Lat. “Ik zie het als mijn roeping ‘betere businessmodellen voor een betere wereld’ te realiseren. Ik geloof er in dat dit kan door als bedrijven meervoudige waarde te realiseren: sociale waarde, maatschappelijke waarde, ecologische waarde en economische waarde. Dit meervoudig kijken vraagt ook een rol van de accountant, variërend van het bieden van advies tot en met het ondersteunen bij impactverslaglegging. Door gericht aandacht te besteden aan het thema duurzaamheid kan de accountant een stimulerende rol vervullen in het maatschappelijk verkeer. Met een verkiezing tot minister van de nieuwe economie wil ik een steentje bijdragen aan de positieve rol die de accountant kan vervullen. Ik ben namelijk erg trots op de rol die mijn collega-accountants kunnen en willen vervullen en de stappen die we hiertoe ook vanuit Eshuis zetten, zoals verwoord in ons impactverslag.” De Lat richtte in 2015 met een aantal collega-ondernemers de Betekeniseconomie in Twente op. “Vanaf dit moment is mijn overtuiging gesterkt dat MKB-ondernemers de drijvende kracht kunnen zijn in het realiseren van de betekeniseconomie.”

De stembussen zijn inmiddels geopend, stemmen kan tot 31 december 2020 via www.ministervandenieuweeconomie.nl