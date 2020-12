‘Bestuurders Erasmus Universiteit controleerden elkaars declaraties’

In 2019 declareerde het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit 2,5 keer zoveel als in 2018. Accountant Deloitte adviseert de controle op declaraties voortaan bij een externe beoordelaar te leggen, bijvoorbeeld de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Een ton meer

In de jaren 2013 tot en met 2018 lag de hoogte van de declaraties van het College van Bestuur op gemiddeld zo’n 70.000 euro. In 2019 declareerden de drie bestuursleden samen 177.000 euro. Uit de cijfers in het jaarverslag blijkt dat de binnenlandse reiskosten, de representatiekosten en de buitenlandse reiskosten in 2019 alle drie fors hoger waren dan in voorgaande jaren. Bovendien wordt het maximumbedrag wat de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) voorschrijft voor de representatiekosten overschreden onder meer door een destijds al lopend contract.

Deloitte kritisch

Deloitte, de accountant van de Erasmus Universiteit, schrijft over de declaraties van 2019 dat uit een ‘rechtmatigheidscontrole’ gebleken is ‘dat de declaraties voldoen aan de Declaratieregeling CvB-leden Nederlandse Universiteiten’ en dat uit deze controle ‘geen bevindingen naar voren komen die duiden op financiële onrechtmatigheden’. Maar Deloitte vindt wel dat controlemechanismen bij het declareren beter kunnen. Volgens de accountant controleren de bestuursleden elkaar: ‘We begrijpen dat intern afgesproken is dat declaraties van de leden van het College van Bestuur beoordeeld en goedgekeurd worden door de voorzitter van het College van Bestuur. De declaraties van de voorzitter CvB worden gecontroleerd door één van de leden van het College van Bestuur.’ Deloitte adviseert een extern controlemechanisme in te brengen bij de Raad van Toezicht of voorzitter van de remuneratiecommissie. Sinds de komst van een nieuwe voorzitter in augustus 2020 is de procedure aangepast. De secretaris controleert alle drie de bestuursleden en legt twee keer per jaar alles voor aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht blijft vooraf opleidingen, trainingen en reizen goedkeuren.

Lees hier een uitgebreid artikel over de declaraties.