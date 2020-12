IFRS 16 Leases doet beursfondsen schrikken

IFRS 16 Leases verplicht beursfondsen om langdurige huur- en leasecontracten op de balans te zetten. Ze schrikken nu van de hoeveelheid verplichtingen. Daarover schrijft vakblad MAB.

Inzicht

IFRS 16 Leases geldt als een van de grootste veranderingen op het gebied van boekhouden in jaren. Daarvoor waren langdurige huur- en leasecontracten nauwelijks te zien in de jaarrekening. De regel is ingevoerd om beleggers meer duidelijkheid te geven over de schuldpositie van bedrijven. Ook voor ondernemingen zelf wordt nu duidelijk hoe groot de leaseverplichtingen zijn. Voor het eerst heeft het hoofdkantoor inzicht in de wereldwijde leaseverplichtingen.

156 mrd

Nu blijkt dat zij jarenlang hebben onderschat hoeveel verplichtingen zij waren aangegaan voor de huur van kantoren, machines en voertuigen. Er blijkt veel meer te worden geleased dan gedacht. Door de nieuwe regel is er in Europa voor €156 mrd aan verplichtingen bij gekomen op de balans van grote beursgenoteerde ondernemingen. Daarmee stijgt de nettoschuld met 46%. Ook de ebitda-winst neemt door de nieuwe regel toe, met 13%, oftewel €45 mrd. Voorheen werd dit winstcijfer gedrukt door huur- en leasekosten. Die worden nu opgesplitst in afschrijvingen en rentekosten en tellen daardoor niet meer mee in het winstcijfer. Drie accountants deden daar onderzoek naar en publiceerden hun bevindingen deze week in vakblad MAB.

Lease-back

In het verleden kozen bedrijven er vaak voor om bezittingen, zoals kantoren en winkelpanden te verkopen en direct weer terug te huren. Dat leverde de bedrijven cash op, terwijl de balans kleiner werd. Omdat die huurcontracten niet gerapporteerd hoefden te worden, raakten deze verplichtingen voor beleggers en analisten uit het zicht. De verwachting was dat bedrijven deze zogeheten sale-and-lease-backconstructie door de nieuwe regel minder zouden toepassen. Als de gehuurde bedrijfsmiddelen ook op de balans komen, tellen ze namelijk mee voor de schuldratio’s waar banken, analisten en kredietbeoordelaars goed naar kijken. Toch heeft leasen nog steeds grote voordelen: een bedrijf maakt cash vrij en zorgt voor meer flexibiliteit. Opvallend is dat de effecten van de nieuwe regel in Nederland veel groter zijn dan in de rest van Europa. Zo neemt de ebitda-winst van de 29 onderzochte Nederlandse bedrijven toe met 17% en de nettoschuld zelfs met 68%.

