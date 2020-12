Finturi, een Nederlandse FinTech-startup die via haar platform MKB-bedrijven aan financiers koppelt, ten behoeve van korte termijn werkkapitaal, verruimt haar dienstverlening.

‘De Nederlandse export is van cruciaal belang voor de economie en draagt voor ongeveer een derde bij aan het bruto binnenlands product. Ondanks het gewicht dat de Nederlandse exporterende bedrijven in de schaal leggen, wordt het ondernemen hen niet altijd gemakkelijk gemaakt. Het is bijvoorbeeld erg lastig om financiering te verkrijgen op basis van buitenlandse facturen. Daar gaat Finturi verandering in brengen’, aldus David Buschman, CEO van Finturi.

MKB-bedrijven konden bij Finturi al een korte termijn lening krijgen op basis van een B2B factuur aan een Nederlandse afnemer. Maar vanaf nu kunnen MKB-bedrijven ook leningen verkrijgen op basis van facturen die zij verzenden aan afnemers in landen die vallen binnen de OESO. ‘Daarnaast hanteerden wij tot voor kort een limiet van € 50.000 per bedrijf. Die restrictie hebben we opgeheven om nog beter aan de behoefte van onze klanten te kunnen voldoen’, aldus Buschman.

Finturi verstrekt leningen op basis van toekomstige inkomsten. Daartoe dient de verkoopfactuur. Deze factuur wordt niet overgenomen door Finturi, zoals het geval is bij factoring bedrijven. De MKB-bedrijven blijven volledig in controle over hun eigen klant en hoeven geen abonnement of termijncontract aan te gaan. Maximale flexibiliteit en vrijheid zonder verpanding of borgstellingen.

Finturi is ervan overtuigd dat deze stappen bijdragen aan het doel om werkkapitaalfinanciering eerlijker en toegankelijker te maken voor het MKB.

Voor meer informatie over hoe Finturi jouw bedrijf kan helpen met financiering, kun je contact opnemen via support@finturi.com of 088-1017202.