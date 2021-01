Regio Gooi- en Vechtstreek knijpt ‘m nu al voor 15 juli 2021

Voor 15 juli moeten gemeentes hun jaarrekening over 2020 hebben ingeleverd bij de provincie. Dat wordt in de Regio Gooi- en Vechtstreek komend jaar een extra uitdaging door corona. De Groningse accountant HZG schrijft dat na een tussentijdse controle.

Onderhanden werk

HZG schrijft dat gemeenten graag half maart alle financiële gegevens over het voorgaande jaar in kaart hebben gebracht. In 2021 zal dat lastig zijn, omdat er in de Regio Gooi- en Vechtstreek ‘een aanzienlijke post onderhanden werk’ is. Om hoeveel euro het gaat is door de coronacrisis ‘moeilijk te voorspellen’. De accountant denkt dat op zijn vroegst half mei genoeg informatie beschikbaar is om de financiële verantwoording over 2020 af te ronden. En dat is ‘een gunstig scenario’, want het is realistischer te denken aan ‘rond 1 juni’.

Kadernota

Daarna moeten de colleges en de gemeenteraden nog hun goedkeuring hechten aan de jaarcijfers. Alleen al voor het tijdig inleveren van de spullen bij de provincie wordt het dus knijpen. En het is maar de vraag of het lukt per gemeente tijdig de kadernota 2022 aan de raad voor te leggen. Die nota legt de hoofdlijnen vast voor de begroting 2022. Normaal is zo’n kadernota er eind mei. Het lijkt onwaarschijnlijk dat dat ook komend voorjaar gaat lukken. En dat betekent dan weer dat organisaties en inwoners langer in onzekerheid zullen verkeren over wat ze van hun gemeente te wachten staat in 2022.

Ook elders

Niet alleen Regio Gooi- en Vechtstreek heeft een aanzienlijke post ‘onderhanden werk’. De opmerkingen van HZG lijken daarom een bredere impact te hebben dan alleen op de gemeentes rondom Hilversum. Ook in veel andere dorpen en steden heeft de coronacrisis voor financiële onduidelijkheid gezorgd, zodat ook elders problemen te verwachten zijn met het tijdig aanleveren van de jaarrekening bij de provincie.