De Kamer van Koophandel en de NBA organiseren samen twee online sessies waarin deelnemende accountants het gesprek kunnen aangaan met ondernemers en collega’s over de wijze waarop zij digitale transformatie vorm kunnen geven.

De NBA ondersteunt accountants in het MKB bij belangrijke onderwerpen die zowel de ondernemer als het eigen kantoor raken. In dat kader zijn er de afgelopen maanden meerdere sessie onder de noemer #NBAhelpt gehouden. Daarbij werden accountants bijgepraat en konden ze vragen stellen over corona-gerelateerde zaken.

Digitalisering belangrijk thema nu en in het post-coronatijdperk

Maar er zijn meer thema’s en onderwerpen waar de MKB-accountant de komende jaren mee te maken krijgt en die impact hebben op de relatie tussen de ondernemer en de klant. Digitalisering is zo’n thema. De overheid ziet voor accountants een belangrijke rol weggelegd om ondernemers te wijzen op de mogelijkheden die digitalisering biedt bij het toekomstbestendig houden van het bedrijfsmodel.

Samenwerking KvK en NBA

Voor de Kamer van Koophandel is dat aanleiding om samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants een tweetal online sessies te organiseren. In deze sessies kunnen de deelnemende accountants het gesprek aangaan met ondernemers en collega’s over de wijze waarop zij digitale transformatie vorm kunnen geven. De insteek is praktisch en de deelnemers kunnen via polls, interrupties en chats deelnemen aan het gesprek.

Programma meet-up

Op 7 januari 2021 om 16.00 uur is de eerste meet-up die een uur duurt en waarin de volgende personen het gesprek aangaan met deelnemers:

Steven van Belleghem, ondernemer en duider van digitale ontwikkelingen. Hij gaat in op de manier waarop je als accountant en ondernemer in een digitale wereld de klantrelatie sterk houdt. Bekijk deze video ter voorbereiding.

Femke Hogema, ondernemer, auteur van De Winstadviseur en Ondernemer in crisistijd wil de accountant uitdagen om nog meer in te zetten op de digitalisering van de primaire processen zodat er meer tijd overblijft om belangrijke zaken met de ondernemer te bespreken. Bekijk deze video ter voorbereiding.

Tim Hoogveld, partner van Den Hartog & Hoogveld zal ingaan op het onderwerp De financiële dienstverlener van de toekomst. Daarbij legt hij uit hoe zijn kantoor door het optimaliseren van de digitalisering afscheid heeft kunnen nemen van het uurtje-factuurtje model. Bekijk deze video ter voorbereiding.

Als moderatoren zullen Elly van Wateringen (KvK) en Jan Wietsma (NBA) optreden. Bekijk deze video ter voorbereiding.

Deelnemen

Om deel te nemen heeft u een link nodig. Deze ontvangt u als u zich hier aanmeldt

Vervolgsessie

Op 28 januari 2021 om 16.00 uur is er een vervolgsessie. Hiervoor kunt u zich nu ook al aanmelden.

Digitale goodiebag

Alle deelnemers ontvangen na afloop van beide sessies een zogenaamde digitale goodiebag. In deze goodiebag zitten de nodige tools om direct mee aan de slag te kunnen.