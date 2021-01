PERSONALIA | Mark Janssen treedt toe tot directie BonsenReuling

Op 1 januari 2021 is Mark Janssen als vennoot toegetreden tot de maatschap BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs. Daarmee telt de maatschap 10 vennoten. Het kantoor zelf telt zo’n 155 medewerkers en heeft vestigingen in Elst, Lichtenvoorde, Eibergen, Doetinchem en Deventer.

De 36-jarige Janssen is geboren in Nijmegen en woont met zijn gezin in Huissen. Voor zijn aanstelling als vennoot was hij al ongeveer 15 jaar in dienst bij BonsenReuling en haar rechtsvoorganger Hoogeveen & Janssen Accountants en Belastingadviseurs, waar hij zich van assistent accountant tot Accountant-Administratieconsulent heeft ontwikkeld.

Arthur Janssen, medeoprichter vestiging Elst, vennoot-fiscalist: “Met Mark heeft de vestiging Elst weer een vennoot-accountant, hetgeen goed is voor de continuïteit en de invulling van onze dienstverlening. Ik heb er zin in om met Mark en de rest van ons team onze klanten te blijven bedienen en te werken aan de verdere ontwikkeling van ons kantoor. Overigens hebben we dezelfde achternaam, maar zijn we geen familie.”