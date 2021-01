Westland Accountancy betrekt nieuw pand

De drie eigenaren van Westland Accountancy (Peter van der Wilk, Paul Groenewegen en Ferry Zuiderwijk) hebben deze week samen met het team hun intrek genomen in een nieuw pand aan de Boswoning 1 in Honselersdijk.

Peter: “Wij zochten al langere tijd naar een locatie met meer ruimte om klanten te ontvangen. We zijn enorm blij met de ruime eerste etage aan de Boswoning. Deze plek past goed bij ons. Het pand beschikt over veel licht, heeft uitzicht op de kassen, veel parkeerruimte en extra spreekkamers om onze relaties persoonlijk te ontvangen.” Zowel Peter, Paul als Ferry zijn erg trots op het resultaat dat de bouwpartners hebben gerealiseerd.

“Onze filosofie is zoveel mogelijk digitaal werken en door een perfect ICT-netwerk, de beste wifi-verbinding kunnen wij onze klanten volledig in de ‘cloud’ helpen met hun boekhouding. Zo veel als we op afstand zijn op dit moment, zo blij zijn we met de ruime parkeerruimte en spreekkamers om onze klanten ook persoonlijk van advies te voorzien”, licht Ferry toe.

Westland Accountancy is een accountantskantoor in Naaldwijk. Sinds 2013 coachen en adviseren zij Westlandse bedrijven (en daarbuiten) op het gebied van o.a. administratie, salaris, online boekhouden, financiering, estate planning, ICT en HRM. Samen doelen stellen en realiseren.