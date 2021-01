Wijzigingen wet- en regelgeving salarisadministratie in 2021

2021 brengt nieuwe en veranderende wet- en regelgeving met zich mee op het gebied van salarisadministratie. Een overzicht:

Werkgeversvereniging AWVN stelde het overzicht samen. Het betreft de volgende onderwerpen:

NOW Tijdelijke vrijstelling RVU-heffing Loondoorbetaling werkende AOW’ers 30%-regeling Werkkostenregeling Vaste reiskostenvergoeding Opschorten aanvullend geboorteverlof Aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht Inhuren zzp’ers Pensioenregeling payrollwerknemers Toets op de RIV Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging Vereenvoudiging Wajong Vereenvoudiging Banenafspraak Brexit Uitwerking afspraken Pensioenakkoord

Per onderwerp lees je meer informatie over de wijziging.

1 NOW

In het voorjaar van 2020 introduceerde het kabinet de subsidieregeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Sinds 1 oktober 2020 is er de NOW-3. Deze is voor een periode van negen maanden van kracht, dus tot 1 juli 2021.

De negen maanden zijn onderverdeeld in drie tranches van drie maanden, loonkostensubsidie over deze drie tranches moeten steeds separaat van elkaar worden aangevraagd.

Het idee was de drie tranches langzaam aan te versoberen, maar het kabinet maakte in december bekend daarvan voorlopig af te zien: de regeling in het eerste kwartaal van 2021 is gelijk aan die het vierde kwartaal van 2020.

Het minimale omzetverlies blijft 20 procent, het maximale vergoedingspercentage van de loonsom 80 procent, en de vrijgestelde daling van de loonsom 10 procent.

2 Tijdelijke vrijstelling RVU-heffing

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Vrijstelling van de RVU-heffing (RVU: Regeling Vervroegde Uittreding) maakt het mogelijk om (tijdelijk) aanvullende afspraken te maken met werknemers over eerder uittreden.

Werkgevers krijgen tot en met 31 december 2025 de mogelijkheid om werknemers die maximaal 36 maanden voor de AOW-leeftijd zitten, een uitkering te betalen ter overbrugging van die periode tot de ingangsdatum van de AOW.

Aan deze maatregel is de subsidieregeling Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en eerder Uittreden (MDIEU) gekoppeld. Door deze subsidieregeling is vanaf 1 juni 2021 (tot 31 december 2025) voor sectoren 960 miljoen euro beschikbaar om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en om eerder uittreden via een RVU-vrijgesteld bedrag te faciliteren.

De uitkering is vrij van de RVU-heffing tot maximaal € 21.200 (bedrag 2020) per jaar.

De tijdelijke RVU-regeling is onderdeel van het wetsvoorstel ‘Wet RVU, verlofsparen en bedrag ineens’, dat nog bij de Eerste Kamer ligt. De planning is dat de Eerste Kamer zich op 12 januari 2021 over de kwestie buigt.

De inwerkingtredingsdatum voor het verlofsparen is, net als die voor de tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing, 1 januari 2021.

RVU-regelingen die in januari 2021 ingaan, kunnen na aanvaarding van het wetsvoorstel subsidiabel zijn – ook als op die datum zelf de regeling nog niet in werking is getreden.

De beoogde ingangsdatum voor de uitkering bedrag ineens, is 1 januari 2022.

3 Loondoorbetaling werkende AOW’ers

Beoogde ingangsdatum: 1 april 2021

Werkende AOW’ers krijgen bij ziekte minder lang doorbetaald. De termijn gaat terug van 13 naar 6 weken.

Andere termijnen die voor werkende AOW’ers gelden, en die ook worden teruggebracht naar 6 weken:

het opzegverbod bij ziekte

de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte

het recht op Ziektewetuitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid.

4 30%-regeling

Ingangsdatum: 1 januari 2021



Sinds 1 januari 2019 is de maximale toepassingsduur van de 30%-regeling teruggebracht van 8 naar 5 jaar. Voor bestaande 30%-regelingen was destijds een overgangsregeling in het leven geroepen. Deze is op 1 januari 2021 geëindigd.

5 Werkkostenregeling

De vrije ruimte voor het doen van verstrekkingen en vergoedingen, is vanaf 1 januari 2021 voor het fiscale loon tot en met € 400.000 teruggegaan naar 1,7 procent.

Het percentage van de vrije ruimte boven de € 400.000 van het fiscale loon gaat in 2021 omlaag van 1,2 naar 1,18 procent.

Het bespaarde geld is ingezet voor verruiming van de gerichte vrijstelling voor scholingskosten.

6 Vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen vanaf 1 februari 2021 de vaste reiskostenvergoeding niet meer onbelast uitbetalen aan werknemers die thuiswerken.

Werknemers komen vanaf 1 februari 2021 alleen voor een onbelaste vaste reiskostenvergoeding in aanmerking die in een kalenderjaar 36 weken (128 dagen) naar de vaste werkplek reizen.

7 Opschorten aanvullend geboorteverlof

Ingangsdatum: nader te bepalen

Het aanvullend geboorteverlof voor partners is op 1 juli 2020 ingegaan, maar er bleek niets geregeld over intrekken of opschorten op verzoek van de werknemer.

Aan deze omissie komt een einde als het voorstel Wet Betaald ouderschapsverlof (vanaf 2 augustus 2022 van kracht) is aangenomen. Het wetsvoorstel regelt ook het wijzigen van het aanvullend geboorteverlof.

Aangezien het aanvullend geboorteverlof al sinds 1 juli 2020 geldt, is voorgesteld deze bepaling direct na publicatie van de wet Betaald ouderschapsverlof in werking te laten treden.

8 Aanbod vaste arbeidsomvang oproepkracht

Beoogde ingangsdatum: 1 juli 2021

In de Verzamelwet SZW 2021 is voorgesteld de vaste arbeidsomvang (die de werkgever verplicht is aan te bieden als er sprake is van een oproepovereenkomst) in te laten gaan uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd – dus op de eerste dag van de vijftiende maand. Ook moet de werknemer binnen een maand na het aanbod laten weten of hij daarop ingaat.

9 Inhuren zzp’ers

De Belastingdienst blijft, naar verwachting tot eind oktober 2021, de Wet DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelatie) alleen handhaven bij kwaadwillendheid of als aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. Modelovereenkomsten met de Belastingdienst blijven ook gelden en kunnen worden verlengd.

Een pilot met de webmodule waarmee opdrachtgevers kunnen vaststellen of ze werk mogen laten uitvoeren door een zelfstandige (iemand buiten loondienst) start 11 januari 2021.

10 Pensioenregeling payrollwerknemers

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Payrollwerknemers hebben recht op een adequate pensioenregeling. Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans is dit vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De payrollwerkgever moet zorgen voor een adequate pensioenregeling voor payrollkrachten.

11 Toets op de RIV

Beoogde ingangsdatum: 1 september 2021

Bij de toets op het re-integratieverslag (RIV-toets) die het UWV uitvoert om te controleren of de werkgever en werknemer tijdens de loondoorbetalingsperiode van twee jaar voldoende re-integratie-inspanningen hebben verricht, wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend.

Loonsancties voor werkgevers op basis van (medische) verschillen van inzicht tussen verzekerings- en bedrijfsarts zijn door deze maatregel niet meer mogelijk.

12 Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Bij bedrijfsbeëindiging door pensionering of overlijden van de werkgever kunnen kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) of hun nabestaanden sinds 1 januari 2021 compensatie van de (vanaf 1 januari 2021) betaalde transitievergoeding aanvragen bij UWV.

13 Vereenvoudiging Wajong

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Voorheen verschilden de regels voor werken en inkomen voor de diverse groepen Wajongers. In de nieuwe wet die vanaf 1 januari van kracht is, zijn de regels uniformer waardoor het voor hen financieel aantrekkelijker wordt om te gaan werken.

Ook kunnen Wajongers door de vereenvoudiging terugvallen op een Wajong-uitkering als ze hun werk verliezen. En wie een opleiding volgt, behoudt zijn volledige uitkering, wat eerder niet geval was.

14 Vereenvoudiging Banenafspraak

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Het Besluit SUWI is aangepast, zodat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden. In elke regio bieden gemeenten en het UWV één gezamenlijk aanspreekpunt voor werkgevers, met één basispakket aan dienstverlening.

Wijzigingen in de SUWI-regelgeving

15 Brexit

Ingangsdatum: 1 januari 2021

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk een zogeheten derde land.

Voor Britse werknemers die na 1 januari 2021 in Nederland komen werken, geldt de bescherming van de Uittredingsakte niet. Zij moeten een werkvergunning aanvragen.

16 Uitwerking afspraken Pensioenakkoord

Het kabinet is bezig met het uitwerken van de afspraken uit het Pensioenakkoord van 2019 tot concrete wetsvoorstellen. Het streven is in het tweede kwartaal van 2021 de wet- en regelgeving die nodig is voor vernieuwing van het pensioenstelsel bij de Tweede Kamer in te dienen, zodat het nieuwe wettelijke en fiscale kader per 2022 in werking kan treden.

In de planning van SZW is ook voorzien in een eerste versie van een wetsvoorstel Vernieuwing pensioenstelsel. Die is inmiddels ter consultatie voorgelegd.

Met ingang van 1 januari 2022 tot uiterlijk 1 januari 2026 is sprake van een transitieperiode. Uiterlijk 1 januari 2026 zullen alle pensioenregelingen moeten zijn aangepast aan het nieuwe wettelijk kader, overgangsrecht voor bestaande beschikbare premieregelingen uitgezonderd.

Een belangrijk ander onderdeel van het Pensioenakkoord is de afschaffing van de doorsneesystematiek en overgang naar leeftijdsonafhankelijke pensioenpremies door een aanpassing van het fiscaal kader.

Bron: AWVN

