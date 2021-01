Accountantskamer mag beroepsgroep straks ook ‘op cursus’ sturen

De Accountantskamer wil accountants niet alleen kunnen straffen, maar ook kunnen verplichten tot bijscholing. Het ministerie van Financiën is bezig met een wetswijziging die dit mogelijk moet maken.

Alleen punitief

Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van een interview met Sandra Schreuder, voorzitter van de Accountantskamer. Ze zegt dat haar instituut flink heeft gelobbyd voor ‘een uitbreiding van de gereedschapskist’ met wat ze noemt voorwaardelijke maatregelen. ‘We kunnen nu alleen punitieve maatregelen opleggen, van waarschuwing tot een doorhaling van tien jaar. Maar het zou mooi zijn als we straks ook kunnen zeggen dat een accountant zich verplicht moet verdiepen in bepaalde regelgeving. Of verplicht een bepaalde cursus moet doen. En als iemand niet aan die voorwaarde voldoet, dat hij dan kan worden doorgehaald. Dat geeft ons meer mogelijkheid om maatwerk te leveren.’

Eenpitters

Te vaak blijft het college met het gevoel zitten dat een ‘punitieve maatregel’ weinig zoden aan de dijk zet, zegt Schreuder. ‘Soms merken we tijdens een zitting dat een accountant niet helemaal de bandbreedte in de gaten heeft van alle zaken waarop hij moet letten. En dan kunnen we hem nu wel een berisping of schorsing opleggen, maar dan heb je nog steeds niet het idee dat zo’n man zich laat bijspijkeren. En het tuchtrecht is nou juist bedoeld om de kwaliteit van beroepsgroepen te bewaken en te bevorderen.’ Dat gevoel leeft volgens haar het sterkst bij zelfstandig opererende accountants. Deze groep heeft geen ruggensteun van een organisatie bij het overeind houden van verplichte interne kwaliteitssystemen.

Eind februari

Een woordvoerder van het ministerie van Financiën laat aan het FD weten dat een concept van de wetswijziging naar verwachting eind februari ter consultatie online zal worden gepubliceerd.

Bronb: FD.nl