NOW3 voor helft naar horeca en detailhandel

UWV heeft ruim 77.000 aanvragen toegekend voor de derde periode van de NOW. Deze werkgevers hebben samen zo’n 1,3 miljoen mensen in dienst. Zij hebben 2,8 miljard euro aan voorschotten gevraagd. De sectoren horeca en catering en detailhandel zijn samen goed voor meer dan de helft van dat bedrag.

16 nov t/m 27 dec

In de derde periode NOW komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december. Die tegemoetkoming is maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. De aanvraag periode, die begon op 16 november werd met twee weken verlengd tot en met 27 december. Van de uiteindelijke ruim 81.000 aanvragen kwamen er 23.000 binnen – meer dan een kwart – na de start van de lockdown. Daarvan werden er 4.000 afgewezen.

1,7 miljard uitgekeerd

De overige 77.000 werkgevers hebben inmiddels allemaal de eerste termijn van het voorschot ontvangen, aan een groot deel is inmiddels ook de tweede termijn overgemaakt. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald. In totaal verwacht UWV zo’n 2,8 miljard euro aan voorschotten over te maken voor de derde periode NOW. Daarvan is nu dus zo’n 1,7 miljard uitgekeerd. Ter vergelijking: voor de eerste periode NOW werden 139.500 aanvragen toegekend en keerde UWV 7,9 miljard euro aan voorschotten uit. Bij de tweede periode NOW ging het om ruim 63.500 toekenningen en een totaal voorschotbedrag van 4,3 miljard euro.

Feiten en cijfers