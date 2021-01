Verslagenheid bij ondernemers na ‘onvermijdelijke’ verlenging lockdown

Premier Rutte en minister De Jonge kondigden gisteravond aan dat de huidige lockdown wordt verlengd tot en met 9 februari. Ook wordt de mogelijkheid van een avondklok onderzocht. Het bedrijfsleven spreekt van ‘een mokerslag’ met mogelijk ‘rampzalige’ gevolgen voor het MKB.

Cijfers moeten dalen

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is nog te hoog, aldus het kabinet. Daarom is een verlenging van de lockdown met drie weken onvermijdelijk. Middelbare scholen en het hoger onderwijs blijft dicht. Thuiswerken wordt nog steeds ten zeerste aangeraden. Als de cijfers niet snel genoeg dalen, zijn strengere maatregelen mogelijk. Daarbij viel het woord ‘avondklok’. Wel gaf premier Rutte aan dat voor bepaalde sectoren waaronder de horeca, het financiële steunpakket wordt uitgebreid.

Mokerslag

VNO-NCW en MKB-Nederland spreken van maatregelen die niet onverwachts komen, maar tegelijk voelen als een mokerslag. ‘Zeker in die sectoren die nu al zo lang op slot zitten zoals de evenementensector, touringcarbedrijven, reisbranche, sportscholen, horeca, culturele ondernemers, winkeliers en toeleveranciers. De reserves van ondernemers zijn op. De door het kabinet toegezegde verruiming van het steunpakket is broodnodig om te zorgen dat ondernemers in het zicht van de haven niet alsnog kopje onder gaan, zowel zakelijk als privé. Over de verdere verruiming van het steunpakket en wat nodig is praten we ook deze week verder door met het kabinet. Essentieel daarbij is ook dat er perspectief komt met een plan hoe sectoren straks open kunnen nu de vaccinatiecampagne en het testen echt op stoom komen’, aldus de ondernemingsorganisaties.

Geld blijft wegstromen

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het noodzakelijk dat de vergoeding voor vaste lasten (TVL-regeling) flink verbetert nu het geld veel ondernemingen uit blijft stromen. Zo vallen veel middenbedrijven (> 250 werknemers) nog altijd buiten de boot, moet de maximumvergoeding flink worden verruimd en de omzetdrempel om tot de regeling te worden toegelaten omlaag. Daarnaast moet de voorraadvergoeding voor winkeliers omhoog. Zij worden zo midscheeps door de sluiting geraakt dat een kaalslag in de winkelstraten dreigt. Verder pleiten de ondernemingsorganisaties voor meer hulp voor startende ondernemers en het weer ophogen van de NOW-loonsteun. Andere belangrijke punten voor VNO-NCW en MKB-Nederland in de gesprekken met het kabinet deze week zijn de ondersteuning van het eigen vermogen van ondernemers – dat steeds verder opdroogt – en de continuïteit die bij steeds meer bedrijven in gevaar is.

Rampzalig

Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland noemt verlenging van de lockdown ‘rampzalig’ voor het MKB. Toch is hij blij dat premier Rutte in zijn persconferentie veel oog had voor ondernemers. ‘Dat is heel goed van hem. In eerdere persconferenties ontbrak dat wel eens.’ Biesheuvel heeft bij het kabinet een reeks voorstellen gedaan voor aanvullende steun. De ONL-voorzitter is helemaal niet gerust op het verloop van de coronacrisis. Dat het kabinet de steun gaat uitbreiden ’is ook een signaal dat het nog veel langer gaat duren dan tot 9 februari’. Het viel Biesheuvel op dat Rutte zich grote zorgen maakt over de opkomst van de Britse variant die veel besmettelijker is. ‘Ik vond de toon nogal somber’, zegt hij in de Telegraaf.

Horeca

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt het kwalijk dat er nog steeds geen duidelijkheid is over extra steun aan de horeca, noch over een datum waarop restaurants en cafés weer open kunnen. De horeca is nu bij elkaar zes maanden dicht, Clubs & Nightlife-bedrijven moeten al bijna 11 maanden hun deuren gesloten houden. Ook cateraars zijn feitelijk al zo lang ‘gesloten’, omdat er simpelweg niets mogelijk is. Een verruiming van het steunpakket met een verbetering van de NOW, de TVL-subsidie en een tegemoetkoming voor starters is volgens KHN het laatste redmiddel om te voorkomen dat horecaondernemers omvallen. ‘Horecaondernemers, medewerkers en hun families trekken het niet meer! Hoewel de boodschap gezien de uitlatingen van de afgelopen week niet onverwacht kwam, komt de bevestiging dat de lockdown opnieuw wordt verlengd keihard aan binnen de horecabranche. Gelukkig heeft KHN met een gerichte lobby zwaardere maatregelen, zoals bijv. het sluiten van hotels of verbod op overnachtingen in vakantieparken, kunnen voorkomen.’