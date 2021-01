Nieuwe btw-regels elektronische handel toch per 1 juli 2021

Nederland kan de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel – anders dan eerder bericht – toch per 1 juli 2021 uitvoeren, heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten.

Het wetsvoorstel is gericht op implementatie van de btw-richtlijnen elektronische handel (EU btw e-commerce). Hierbij wordt de heffing en inning van de btw op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten gemoderniseerd en vereenvoudigd. Het wetsvoorstel moet in de gehele EU per 1 juli 2021 zijn geïmplementeerd. Uit de uitvoeringstoets bij het wetsvoorstel is gebleken dat, met diverse tijdelijke voorzieningen, een invoeringsdatum mogelijk zou zijn per 1 januari 2022. Daarom heeft Nederland samen met Duitsland uitstel bepleit tot 1 januari 2022. Uiteindelijk is overeenstemming bereikt over uitstel tot 1 juli 2021.

Noodspoor

De versnelling ten opzichte van eerdere signalen is mogelijk via een zogenaamd “noodspoor”, schrijft Vijlbrief. Dit is een tijdelijke en beperkte oplossing waar risico’s en onzekerheden aan zijn verbonden. Het kabinet is echter van mening dat de nadelige gevolgen voor het bedrijfsleven van een latere uitvoering zo groot zijn dat dit noodspoor zal worden bewandeld. De bijbehorende risico’s zullen zoveel mogelijk worden gemitigeerd, meldt de staatssecretaris.

Ongewenste gevolgen

Een latere implementatie in Nederland dan 1 juli 2021 zou zeer ongewenste (financiële en logistieke) gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor de Staat hebben, meldt Vijlbrief. Zo zouden Nederlandse ondernemers of niet-EU ondernemers die Nederland verkiezen als land van btw-registratie dan gedurende een half jaar geen gebruik kunnen maken van het éénloketsysteem inclusief de nieuwe invoerregeling. Deze ondernemers moeten zich dan in andere lidstaten gaan registreren om aan hun btw-verplichtingen te voldoen. Ook kan Nederland dan geen btw-meldingen of -betalingen uit andere lidstaten ontvangen. Dit leidt tot grote onduidelijkheid en logistieke problemen, verlegging van handelsstromen en schadeclaims van getroffenen. Ook een inbreukprocedure of boete door de Europese Commissie behoort dan tot de mogelijkheden.

Kamerbrief btw e-commerce