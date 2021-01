Klantcontact in coronatijd: 4 accountants delen hun aanpak

Hoe houd je goed klantcontact in coronatijd? Twinfield sprak enkele accountants over hun aanpak en vroeg hen naar de impact van Corona op hun klantrelaties. Sommigen kunnen niet wachten tot er weer face-to-face contact mogelijk is. Anderen zien ook positieve veranderingen die (deels) permanent zullen zijn. Lees hieronder hun verhalen.

‘Contact intensiever dan ooit’

Ilona Dieleman, oprichter-eigenaar van Flex Your Profit, is ervan overtuigd dat het juist in deze tijd belangrijk is om intensief contact te onderhouden met haar klanten. Het intensievere contact heeft nog meer verbondenheid gecreëerd met haar klanten waardoor zij een nog scherper en completer beeld krijgt van hun situatie, zowel zakelijk als privé. ‘En ook al is dat in deze tijd dan vaak via Zoom of via de telefoon geweest, dat maakt het niet minder waardevol. Wanneer dit allemaal voorbij is wil ik deze ‘Corona werkwijze’ met de bijbehorende betrokkenheid bij mijn klanten eigenlijk gewoon handhaven. Volgens mij worden we daar allemaal beter van!’

‘Digitale dienstverlening gaat prima samen met persoonlijk contact’

Twan en Sander de Louw van De Louw accountants kon door hun sterke focus op digitale dienstverlening tijdens corona snel omschakelen en klanten ook op afstand goed blijven bedienen. Sander: ‘Juist in deze tijd, waarin er minder fysiek contact mogelijk is met klanten is het belangrijk om je digitale dienstverlening goed op orde te hebben. Bij de eerste Corona golf hebben we ons fysieke kantoor direct voor 6 weken gesloten. Dat kon, want wij bieden klanten real time inzicht in hun financiële situatie waardoor we snel en efficiënt kunnen schakelen met elkaar. Daarnaast vinden klanten het fijn dat ze in principe voor een administratieve vraag niet langs hoeven te komen bij ons op kantoor.’

‘Terug naar zoveel mogelijk face-to-face’

René Kruis van oprichter/eigenaar van Kruis administratie & advies, een belastingadvieskantoor in Enschede is juist een groot voorstander van face-to-face gesprekken. Hij geeft aan dat hij het liefst weer zou terug zou willen naar zoveel mogelijk persoonlijk contact: ‘Non-verbale communicatie is ook heel belangrijk. Als ik aan tafel zit met een klant zie ik veel directer of klanten alles wel goed begrijpen. Soms pak ik er dan een ouderwets schrijfblok bij om iets nog eens goed uit te leggen, dat zie ik mezelf via Microsoft Teams toch niet zo snel doen.’

‘Focus op digitalisering leidt tot meer persoonlijk contact’

Ferry Zuiderwijk, partner bij Westland Accountancy, een accountantskantoor in Naaldwijk, is al veel bezig geweest met digitalisering en automatisering: ‘Dit heeft ons aan het begin van de Corona crisis ook enorm geholpen. Het klinkt misschien gek maar onze focus op digitalisering leidt uiteindelijk dus tot meer persoonlijker contact met onze relaties. En daardoor ook tot kwalitatiever advies.’ Maar ook Ferry gaat het liefst ook zo snel mogelijk terug naar persoonlijk contact: ‘We missen dat allemaal, het persoonlijke contact, het elkaar in de ogen kijken en de mimiek van het gesprek.’

