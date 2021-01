Welke BTW-gevolgen heeft de Brexit voor levering goederen en diensten?

Sinds 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk na een zeer lang slepend traject niet langer lid van de Europese Unie. Vanaf die datum brengt de Brexit – naast langer durende douaneprocedures en logistieke vertraging voor vervoerders – ook BTW-gevolgen voor de levering van diensten en goederen door Britse en Nederlandse ondernemers met zich mee.

Vóór de Brexit moesten Nederlandse ondernemers bepaalde grensoverschrijdende diensten (bijvoorbeeld adviesdiensten) aan Britse ondernemers verantwoorden in hun BTW-aangiften en Opgaaf ICP’s. Sinds de Brexit hoeven Nederlandse ondernemers hun diensten aan Britse ondernemers niet meer te verantwoorden in hun BTW-aangiften en Opgaaf ICP’s.

Levering goederen voor de Brexit

Met betrekking tot goederen was er sprake van intracommunautaire leveringen tussen ondernemers (b2b), waarbij goederen van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk werden vervoerd in het kader van een levering of andersom. Bij leveringen van goederen door Nederlandse ondernemers aan Britse particulieren (of andersom) was er sprake van binnenlandse leveringen – of van leveringen in de lidstaat van de particulier, als de regeling van afstandsverkopen van toepassing was. In het geval van afstandsverkopen worden goederen veelal geleverd aan afnemers in andere EU-landen, die niet beschikken over een BTW-nummer. In de praktijk zijn dit vaak particulieren.

Leveringen goederen vanaf de Brexit

Vanaf de Brexit is sprake van uitvoer van goederen die Nederland verlaten, in verband met levering aan een Britse afnemer. Eveneens worden goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk in Nederland ingevoerd. Als gevolg van de Brexit is hierbij invoer-BTW verschuldigd. Indien goederen in Nederland worden ingevoerd, is Nederlandse BTW verschuldigd. Deze invoer van goederen kan plaatsvinden door de Britse ondernemer of door de EU-afnemer.

Voorfinanciering BTW voorkomen bij invoer in Nederland

Indien Britse ondernemers de invoer van de goederen in Nederland voor hun rekening nemen, moeten zij die invoer-BTW in principe bij de douane betalen. Op een later moment kunnen zij die BTW bij de Belastingdienst terugvragen. Als Britse ondernemers over een fiscaal vertegenwoordiger in Nederland beschikken, kunnen zij via een vergunning voor verlegging de invoer-BTW verantwoorden in Nederlandse BTW-aangiften. Fiscount kan desgewenst optreden als fiscaal vertegenwoordiger voor Britse ondernemers, zodat zij geen last ondervinden van de invoer-BTW en deze invoer-BTW niet hoeft te worden voorgefinancierd.

Transacties na invoer in Nederland

Nadat de goederen in Nederland door Britse ondernemers zijn ingevoerd, kunnen zij binnenlandse leveringen of intracommunautaire leveringen doen. Daarvoor moeten zij Nederlandse BTW-aangiften en Opgaaf ICP’s indienen. Als goederen aan particulieren in andere lidstaten worden geleverd, kan er eveneens sprake zijn van Nederlandse binnenlandse leveringen, maar mogelijk ook van leveringen die onder de regeling voor afstandsverkopen vallen.

Afstandsverkopen

Bij afstandsverkopen is boven de drempel BTW verschuldigd in het land van de afnemer. Deze drempel varieert per lidstaat van € 35.000 tot € 100.000, al is de drempel in de meeste lidstaten ongeveer € 35.000. Daarvoor moeten ondernemers (veelal webshops) zich voor de BTW in dat andere EU-land registreren en aldaar ook BTW-aangifte doen. Om dit proces te vergemakkelijken, kunnen deze registratie en aangifte vanaf 1 juli 2021 via de Belastingdienst verlopen. Dit systeem heet One-Stop-Shop (OSS). Dit voorkomt registratie en aangifte moeten doen in het betreffende andere EU-land.

Oorspronkelijk zou deze regeling overigens al per 1 januari 2021 worden ingevoerd, maar onder andere vanwege de Covid-19-crisis is de invoering uitgesteld tot 1 juli 2021. Nederland en Duitsland hebben op uitstel aangedrongen tot 1 januari 2022, maar hebben dit uitstel niet verkregen. De Belastingdienst blijkt ook nog helemaal niet klaar te zijn voor de uitvoering van deze regeling. Dit is onder meer te lezen in een brief van 19 januari 2021 van de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer. De Belastingdienst kan de invoeringsdatum per 1 juli 2021 alleen halen met noodprocedures, veelal handmatig.

Uitvoeringsrisico’s

De staatssecretaris geeft in zijn brief van 19 januari 2021 zelf aan dat deze uitvoering per 1 juli 2021 allerlei serieuze uitvoeringsrisico’s kent. In dat verband waarschuwen wij ondernemers en hun adviseurs om bij al lopende aangiften in andere EU-landen voorzichtig te werk te gaan als ze zich willen aanm

elden voor de nieuwe OSS-regeling bij de Belastingdienst. Gezien de onzekerheid over de uitvoering is het wellicht te overwegen om een naar wens lopende buitenlandse aangifte nog even door te laten lopen, totdat blijkt dat de OSS-regeling in Nederland goed werkt. Dat is het goede moment om eventueel over te stappen op het OSS-systeem.

BTW-efficiënt invoeren?

