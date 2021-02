Detailhandel haalt veel meer omzet uit internetverkopen

De detailhandel heeft in het vierde kwartaal van 2020 liefst 55,6 procent meer omzet via internet behaald dan een jaar eerder. Dat is de sterkste groei sinds het CBS in 2014 over de onlineverkopen ging publiceren. Ondernemers in de detailhandel zijn pessimistisch over de ontwikkeling van de omzet en het economisch klimaat in het eerste kwartaal van dit jaar, meldt het statistiekbureau.

Wisselend beeld

De totale omzet van de detailhandel was in het vierde kwartaal van 2020 4,5 procent hoger dan een jaar eerder. Door de coronamaatregelen is er een heel wisselend beeld binnen de detailhandel: de foodsector zette meer om, terwijl de omzet in de non-foodsector kromp. Bij de supermarkten nam de omzet bijvoorbeeld met 7,6 procent toe. De omzet van speciaalzaken zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen groeide met 6,0 procent.

Non-food

Bij de non-foodwinkels was de omzet in het vierde kwartaal 5,6 procent lager. Alleen in het derde kwartaal van 2013 was de krimp ten opzichte van een jaar eerder nog groter, meldt het CBS. Het volume daalde met 6,9 procent. De omzet daalde in het vierde kwartaal het sterkst bij kledingwinkels (-26,9 procent) en winkels in schoenen en lederwaren (-26,5 procent). De woongerelateerde branches bleven het ook in het vierde kwartaal goed doen. Ten opzichte van een jaar eerder namen de omzetten van de winkels in doe-het-zelfartikelen, keukens en vloeren (+16,8 procent) en de winkels in meubels en woninginrichting (+3,7 procent) toe, maar minder sterk dan in het derde kwartaal van 2020.

Internetomzet

Bij de internetomzet kan onderscheid worden gemaakt tussen pure internetverkopers en de multichannelers, verkopers met diverse afzetkanalen. Voor deze laatste bedrijven is de verkoop via internet een nevenactiviteit, naast de verkoop in fysieke winkels. Bij de pure internetverkopers (postorderbedrijven en webwinkels) was de omzet in het vierde kwartaal 44,5 procent hoger. De online-omzet van multichannelers nam met 71,5 procent toe. Voor de gehele detailhandel en de multichannelers is dit de hoogste groei van de internetomzet die tot nu toe gemeten is. De groei verbreekt hiermee het eerdere record van het tweede kwartaal in 2020 (tijdens de eerste lockdown), toen er respectievelijk 54,9 en 68,0 procent meer online werd omgezet dan een jaar eerder.

