KPMG-topman Bill Michael keert niet meer terug

Bestuursvoorzitter Bill Michael van de Britse tak van KPMG is definitief opgestapt, bevestigt KPMG UK. Michael lag sinds kort onder vuur na enkele omstreden uitspraken die hij deed tijdens een bijeenkomst met eigen personeel. In afwachting van de uitkomsten van een intern onderzoek stond de Britse KPMG-chef daarom al op non-actief.

Inmiddel heeft Michael in een verklaring laten weten dat hij niet meer terugkeert: ‘I love the firm and I am truly sorry that my words have caused hurt amongst my colleagues and for the impact the events of this week have had on them. In light of that, I regard my position as untenable and so I have decided to leave the firm. It has been a privilege to have acted as chair of KPMG. I feel hugely proud of all our people and the things they have achieved, particularly during these very challenging times.’

Stop met jammeren

Australier Michael, die KPMG UK sinds 2017 leidde, sprak maandag tijdens een town hall meeting waar ongeveer een derde van de 1500 consultancymedewerkers bij aanwezig waren. Medewerkers lieten tijdens de bijeenkomst hun zorgen blijken over mogelijke toekomstige salarisverlagingen en veranderingen in hun vergoeding. Ook kaartten ze bezwaren aan tegen de ‘gedwongen distributiecurve’ waarmee KPMG de prestaties van personeel meet. Daarbij worden individuen binnen een team gerangschikt van beste naar slechtste. Michael schoffeerde het personeel daarop door te zeggen dat de medewerkers moesten ‘ophouden met jammeren’ over de werkomstandigheden en met het ‘spelen van de slachtofferkaart’.

Volgens een ingewijde zette Michaels houding ten opzichte van covid-19 veel kwaad bloed binnen het bedrijf. Nadat de topman zelf van corona was genezen, zou hij volgens The Daily Mail van alle medewerkers hebben geëist dat ze weer op kantoor kwamen werken en hebben gefulmineerd tegen mensen die dit weigerden. Ook de mededeling van KPMG dat allochtone medewerkers 38,2% minder verdienen dan autochtone collega’s omdat zij veel minder vaak in senior functies werken, heeft voor een hoop ophef onder het personeel geleid. Tijdens de gewraakte bijeenkomst zou Michael zich ook schamper hebben uitgelaten over mogelijke discriminatie binnen KPMG.

Door het stof

Michael ging al tijdens de bijeenkomst door het stof door zijn excuses aan te bieden voor zijn woordkeuze. Hij deed dat later nog eens in een e-mail aan alle medewerkers van de consultancytak: ‘I am sorry for the words I used, which did not reflect what I believe in, and I have apologised to my colleagues. Looking after the wellbeing of our people and creating a culture where everyone can thrive is of critical importance to me and is at the heart of everything we do as a firm.’

Dat blijkt nu dus onvoldoende om aan te kunnen blijven. Bestuurder van KPMG UK Bina Mehta reageert: ‘Bill has made a huge contribution to our firm over the last thirty years, especially over the last three years as chairman, and we wish him all the best for the future.’ KPMG beslist binnenkort nog wie de nieuwe voorman wordt.