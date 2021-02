Gratis Magazine | De Accountancy Vanmorgen Peilstok 2021

Accountancy Vanmorgen stak ook dit jaar de peilstok in de accountancy. De resultaten? Die zijn te vinden in het gratis digitale magazine “de AV-Peilstok”.

Waar gaat het in 2021 heen met de markt voor accountants- en administratiekantoren? Corona betekent meer werk, mede dankzij de ruime maatregelen van overheidssteun. Maar het betekent ook meer verantwoording, of, indien die verantwoording zelf onverantwoord wordt, meer momenten van de waarheid. Corona betekent ook een versnelde digitalisering van de accountancy, en een groter gevoel van urgentie voor professionals in deze markt om de digitale revolutie serieus te nemen.

Gratis digitaal magazine

Uit de AV-peilstok blijkt dat accountants optimistisch zijn over hun beroep en marktpositie. De nasleep van de coronacrisis mag de economie dan in zwaar weer brengen, over de eigen groeikansen zijn accountants en administrateurs positief. Deze en meer trends zijn na te lezen in het nieuwste digitale magazine van Accountancy Vanmorgen.

In dit magazine is ook een interview met Sandra Schreuder, de voorzitter van de Accountantskamer, te vinden. Zij rekent dit jaar op een ‘golf aan tuchtzaken’. Ook Kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn komen aan het woord. Zij hebben onlangs hun eerste voortgangsrapportage uitgebracht en vertellen in het magazine over hun eerste observaties en hun eerste concrete stappen.

Met de Peilstok van dit jaar wil de redactie van Accountancy Vanmorgen de markt presenteren zoals die wordt ervaren en tegelijk de vakdeskundigen een spiegel voorhouden. We hopen dat dat gelukt is. Veel leesplezier!